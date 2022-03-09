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BBB 22

"BBB 22": Leo Picon elogia Jade após eliminação: 'Só me deu orgulho'

Influenciador acompanhou ao vivo o resultado do Paredão. Leo fez uma live em suas redes sociais acompanhando o resultado e se mostrou muito feliz com a trajetória da irmã
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2022 às 09:07

Jade e Leo Picon
Leo Picon elogia Jade após eliminação Crédito: Instagram/@leopicon
Durante o anúncio do resultado do paredão desta terça-feira (8) no Big Brother Brasil 22 (Globo), o influenciador Leo Picon resolveu fazer uma live para elogiar a trajetória de sua irmã no reality.
A sister do influenciador, Jade Picon, encarou Arthur Aguiar e Jessilane na berlinda e acabou sendo a eliminada da sétima semana do reality, com 84,93% dos votos.
Durante o bloco final do programa, Leo fez uma live em suas redes sociais acompanhando o resultado e se mostrou muito feliz com a trajetória da influenciadora. Depois, fez publicações no Twitter elogiando a participação dela.
Leo Picon também brincou com o fato de ter feito uma enquete, na segunda-feira (7), e os seus seguidores terem optado -em sua maioria- pela eliminação de Jade.
"Deixando as brincadeiras de lado, Jade só me deu orgulho! Sou eternamente apaixonado pela minha irmã! E ela vai receber todo amor, carinho e acolhimento que ela merece!", escreveu.

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