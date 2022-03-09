"BBB 22": Vyni é repreendido ao tentar filmar órgão genital de Eliezer

Vyni é repreendido ao tentar filmar órgão genital de Eliezer Crédito: Globo/Reprodução

Vyni foi repreendido pela produção do Big Brother Brasil 22 (Globo) ao tentar filmar o pênis de Eliezer, na tarde desta terça-feira (8). Ele usou o celular disponibilizado para os participantes tirarem fotos para gravar a parte íntima do empresário.

Eliezer não gostou da brincadeira de Vyni, colocou as mãos na frente do órgão e perguntou: "O que você vai fazer?" O influenciador pediu: "Tira a mão". Eliezer respondeu: "Não, não."

O influenciador continuou insistindo com Eliezer: "Já fiz isso com o Gustavo. Tirar uma foto do Pão de Açúcar". Neste momento, a produção mandou "atenção" nas telas que ficam espalhadas pela casa.

Internautas ficaram revoltados com a ação do influenciador e pediram para ele ser eliminado. "Na primeira oportunidade que o Vyni cair no paredão, tirem ele com o maior índice de rejeição por favor!"

Outro usuário do Twitter disse que Vyni ​ é doente. "Cara esse Vyni tão doente, merecia ser expulso, por Deus", comentou o internauta. " Vyni é repreendido pela produção após tentar filmar pênis de Eliezer. Que fim de feira, meu Deus", escreveu um internauta.

Um internauta lembrou que Eliezer encurralou Jessilane na piscina e não aconteceu nada. "A edição mostrando a cena do Eliezer esfregando o pênis na Jessilane na piscina do BBB. Se não mostrassem atenção ele não iria parar. Não acredito que vai acontecer expulsão, infelizmente."

Na primeira oportunidade que o Vyni cair no paredão, tirem ele com o maior índice de rejeição por favor !!!

Não aguento mais essa yag forçada, sem graça e planta.

Aff devia ter a opção de cortar as partes que ele aparece na TV#BBB22 #FORAVYNI https://t.co/buMW6odcMj — Feeh (@FeehXXX) March 8, 2022

cara... esse vyni é tão doente, merecia ser expulso, por deus https://t.co/tHJHcMQOrX — vitamina de abacate (@oitava_vitamina) March 9, 2022