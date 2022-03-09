"BBB 22": Vyni é repreendido ao tentar filmar órgão genital de Eliezer

Vyni foi repreendido pela produção do Big Brother Brasil 22 (Globo) ao tentar filmar o pênis de Eliezer, na tarde desta terça-feira (8). Ele usou o celular disponibilizado para os participantes tirarem fotos para gravar a parte íntima do empresário.
Eliezer não gostou da brincadeira de Vyni, colocou as mãos na frente do órgão e perguntou: "O que você vai fazer?" O influenciador pediu: "Tira a mão". Eliezer respondeu: "Não, não."
O influenciador continuou insistindo com Eliezer: "Já fiz isso com o Gustavo. Tirar uma foto do Pão de Açúcar". Neste momento, a produção mandou "atenção" nas telas que ficam espalhadas pela casa.
Internautas ficaram revoltados com a ação do influenciador e pediram para ele ser eliminado. "Na primeira oportunidade que o Vyni cair no paredão, tirem ele com o maior índice de rejeição por favor!"
Outro usuário do Twitter disse que Vyni é doente. "Cara esse Vyni tão doente, merecia ser expulso, por Deus", comentou o internauta. " Vyni é repreendido pela produção após tentar filmar pênis de Eliezer. Que fim de feira, meu Deus", escreveu um internauta.
Um internauta lembrou que Eliezer encurralou Jessilane na piscina e não aconteceu nada. "A edição mostrando a cena do Eliezer esfregando o pênis na Jessilane na piscina do BBB. Se não mostrassem atenção ele não iria parar. Não acredito que vai acontecer expulsão, infelizmente."