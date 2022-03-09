Jade é eliminada com 84,93% dos votos no 2° maior Paredão da história

Jade é a 7º eliminada do Big Brother Brasil 22 Crédito: Globo

Jade Picon é a 7º eliminada do Big Brother Brasil 22 (Globo). O resultado do paredão foi anunciado nesta madrugada de quarta-feira (9). A sister recebeu 84,93% dos votos do público e enfrentou a disputa com Arthur Aguiar e Jessilane, que receberam, respectivamente, 1,77% e 13,3%.

A votação chegou a bater mais 3 milhões de votos por minuto ao longo do programa ao vivo, o maior número de votos por minuto da história do reality. Com mais de 698 milhões de votos, esse foi o 2º maior paredão da história do BBB.

Influenciadora digital e youtuber brasileira, natural da cidade de São Paulo, Jade ficou ainda mais conhecida ao fazer parte do grupo Camarote do BBB 22 com uma participação que deu o que falar.

Em seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a "grande rivalidade" da sister com Arthur. "Um duelo com uma terceira pessoa na história. Que pode ser eliminada por estar no lugar errado, na hora errada", disse ele referindo-se à Jessi.

Por fim, Tadeu deu o veredicto do público: "Podem dizer o que for, mas Jade marcou a temporada em 50 dias. Desde o umbigo protegido ao xixi nas calças. As respostas que surgem podem não ser tão fáceis, podem vir da maneira mais dolorida. Portanto, o público não quis te dar uma segunda chance. Quem sai hoje é você, Jade!".

Em sua saída, Jade analisou sua trajetória no reality: "Foi a melhor experiência de toda a minha vida. No caminho só passou um choque. Mas em todo momento eu fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo. Eu fui verdadeira. Foi muito louca toda experiência do Big Fone. Acho que era o momento de tudo acontecer. Eu me diverti muito, me surpreendeu toda a experiência. Todos os momentos foram muito marcantes".

A influenciadora acabou no Paredão formado no domingo (6) após atender o Big Fone no sábado (5). Como regra, ela deveria indicar outro participante e Arthur foi o escolhido. Segundo ela, por querer uma resposta do público. Jessi foi à berlinda por indicação de Pedro Scooby, líder da semana.

Emparedada, Jade declarou por diversas vezes ao longo da semana que estava confiante em sua permanência, chegando até a organizar uma comemoração à sua vitória e à saída de Arthur. "Vai ser a primeira vez que o Lollipop pula todo junto na piscina", comentou a influenciadora, lembrando da promessa que fez caso permanecesse no reality.

No entanto, após o Jogo da Discórdia da última segunda-feira (7), a sister chegou a comentar com o quarto Lollipop sobre o seu medo de sair. "Se fosse qualquer outro Paredão eu ia estar assim também. Porque é meu primeiro. Só de pensar que posso sair, fico com medo. Só que não estou com medo do que estou enfrentando, entende?".

Momentos antes da eliminação, Jade reforçou sua apreensão: "Estou nervosa, pois só de estar no Paredão você tem a possibilidade de sair. Só que, ao mesmo tempo, estou calma". Laís comenta: "Em relação às coisas que você fez". A influenciadora afirmou ainda: "Independente do que acontecer, era para ser".