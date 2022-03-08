Quem é Xolo Maridueña, par de Bruna Marquezine no filme 'Besouro Azul'

Xolo Maridueña faz seu primeiro papel no cinema Crédito: Reprodução @Xolomaridueña

Bruna Marquezine fará sua estreia como atriz no cinema internacional em breve, e num filme de super-herói. Nesta terça (8), o portal americano The Wrap noticiou que ela viverá Penny, o interesse romântico do protagonista de "Besouro Azul".

Já o personagem do herói ficou a cargo do ator Xolo Maridueña, o Miguel Diaz de "Cobra Kai", em seu primeiro papel no cinema. Ele interpretará o primeiro herói latino do universo da DC Comics.

O americano de 20 anos começou sua carreira na televisão. Dos 11 até os 14, interpretou o filho adotivo de um casal no drama "Parenthood".

Em seguida, ganhou um dos principais papéis de "Cobra Kai", série inspirada no clássico oitentista "Karatê Kid: A Hora da Verdade" que surgiu a princípio no YouTube e, em 2021, ganhou o selo da Netflix em sua terceira temporada. Nele, vive Miguel Diaz, que convence o seu vizinho, o campeão de caratê Johnny Lawrence, a treiná-lo.