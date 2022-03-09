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BBB 22

"BBB 22": Arthur diz a Jade que espera deixar rivalidade na casa

Ator teve somente 1,77% dos votos, e Jessilane 13,3%. Jade foi a sétima eliminada com 84,93% dos votos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Março de 2022 às 09:04

No embate entre Arthur Aguiar e Jade Picon, o ex-Rebelde saiu vencedor
No embate entre Arthur Aguiar e Jade Picon, o ex-Rebelde saiu vencedor Crédito: Globoplay
Com a eliminação de Jade Picon no Big Brother Brasil 22 (Globo), chegou ao fim a maior rivalidade desta edição. No embate entre Arthur Aguiar e a influenciadora, o ex-Rebelde saiu vencedor. A sister foi a sétima eliminada com 84,93% dos votos.
Logo após o anúncio da eliminação, feito pelo apresentador Tadeu Schmidt, Arthur comemorou sua permanência emocionado e tentou uma aproximação com Jade.
"Desculpa qualquer coisa, espero que o que tenha acontecido fique aqui dentro e que lá fora tenhamos a oportunidade de trocar ideia", se despediu. Jade agradeceu e também se desculpou, mas não abraçou o ator. Arthur teve somente 1,77% dos votos e Jessilane 13,3%.
O Paredão desta terça-feira (8) ultrapassou a marca de mais de 3 milhões de votos por minuto e já entrou para a história do programa como a segunda maior votação de todos os temposa do BBB, com mais de 698 milhões de votos totais.

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