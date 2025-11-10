Suzane von Richthofen agradece aumento nas vendas após série 'Tremembé'

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:14
Desde a estreia da série "Tremembé", do Prime Video, Suzane von Richthofen, 42, voltou aos holofotes - e, junto com ela, sua marca de chinelos personalizados e produtos artesanais ganhou novo fôlego. A influenciadora e microempreendedora reativou a loja virtual, Su Entrelinhas, e aproveitou para agradecer o carinho do público e o aumento nas vendas.
"Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que ainda não consegui responder todo mundo mas podem ter certeza de que todas as mensagens serão respondidas", escreveu ela, que soma mais de 120 mil seguidores no perfil profissional do Instagram.
Com um tom próximo e afetuoso, Suzane explicou que é ela mesma quem cuida de cada atendimento e pediu um pouco de paciência aos clientes. "Faço tudo com muito amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada pela compreensão e por estarem aqui comigo", contou.
Criada em Angatuba (SP), a Su Entrelinhas aposta em um estilo artesanal e delicado. Os chinelos customizados com brilhos e pedrarias são feitos à mão e custam entre R$ 150 e R$ 180. Além dos calçados, o catálogo inclui bolsas e jogos americanos, com entregas para todo o país.
A marca havia ficado um tempo fora do ar - inativa desde dezembro de 2024 -, mas voltou a publicar novidades na última segunda-feira (3), poucos dias após a estreia de "Tremembé", na sexta-feira (31). A produção, composta por cinco episódios, tornou-se a melhor estreia nacional da história do Prime Video entre os títulos originais da plataforma.
Na produção, Marina Ruy Barbosa dá vida a Suzane, enquanto Felipe Simas e Kelner Macêdo interpretam Daniel e Cristian Cravinhos. A série, inspirada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, mistura drama e fatos reais para retratar o período em que condenados por crimes de grande repercussão estiveram presos no Complexo de Tremembé, no interior de São Paulo.
Suzane foi condenada a 39 anos em 2006 por arquitetar o assassinato dos pais em 2002, crime cometido com a ajuda do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Cristian. Todos os três cumprem as respectivas penas em liberdade. Atualmente, ela estuda Direito e é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve o primeiro filho em janeiro de 2024.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta