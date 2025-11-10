No Instagram

Suzane von Richthofen agradece aumento nas vendas após série 'Tremembé'

Repercussão da série do Prime Video impulsiona as vendas da Su Entrelinhas, marca de chinelos, que chegam a custar R$ 180

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 14:14

Suzane von Richthofen agradece aumento nas vendas Crédito: Marcelo Gonçalves/Sigmapress/Folhapress/Reproduçã/Instagram/@suentrelinhas

Desde a estreia da série "Tremembé", do Prime Video, Suzane von Richthofen, 42, voltou aos holofotes - e, junto com ela, sua marca de chinelos personalizados e produtos artesanais ganhou novo fôlego. A influenciadora e microempreendedora reativou a loja virtual, Su Entrelinhas, e aproveitou para agradecer o carinho do público e o aumento nas vendas.

"Gratidão imensa a todos que estão mandando mensagem no WhatsApp! O carinho e a procura têm sido tão grandes que ainda não consegui responder todo mundo  mas podem ter certeza de que todas as mensagens serão respondidas", escreveu ela, que soma mais de 120 mil seguidores no perfil profissional do Instagram.

Com um tom próximo e afetuoso, Suzane explicou que é ela mesma quem cuida de cada atendimento e pediu um pouco de paciência aos clientes. "Faço tudo com muito amor e atenção, por isso às vezes posso demorar um pouquinho. Obrigada pela compreensão e por estarem aqui comigo", contou.

Criada em Angatuba (SP), a Su Entrelinhas aposta em um estilo artesanal e delicado. Os chinelos customizados com brilhos e pedrarias são feitos à mão e custam entre R$ 150 e R$ 180. Além dos calçados, o catálogo inclui bolsas e jogos americanos, com entregas para todo o país.

A marca havia ficado um tempo fora do ar - inativa desde dezembro de 2024 -, mas voltou a publicar novidades na última segunda-feira (3), poucos dias após a estreia de "Tremembé", na sexta-feira (31). A produção, composta por cinco episódios, tornou-se a melhor estreia nacional da história do Prime Video entre os títulos originais da plataforma.

Na produção, Marina Ruy Barbosa dá vida a Suzane, enquanto Felipe Simas e Kelner Macêdo interpretam Daniel e Cristian Cravinhos. A série, inspirada nos livros do jornalista Ullisses Campbell, mistura drama e fatos reais para retratar o período em que condenados por crimes de grande repercussão estiveram presos no Complexo de Tremembé, no interior de São Paulo.

Suzane foi condenada a 39 anos em 2006 por arquitetar o assassinato dos pais em 2002, crime cometido com a ajuda do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Cristian. Todos os três cumprem as respectivas penas em liberdade. Atualmente, ela estuda Direito e é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve o primeiro filho em janeiro de 2024.

Este vídeo pode te interessar