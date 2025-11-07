Microempreendedora

Suzane von Richthofen reativa loja virtual e lança produtos após série 'Tremembé'

Desde 2024, a loja de Suzane estava desativada. Agora, o negócio volta a ativa vendendo chinelos personalizados e itens artesanais

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:40

A loja de Suzane possui perfil no Instagram, site e até WhatsApp Crédito: Folhapress/Reprodução Instagram @suentrelinhas

Suzane von Richthofen condenada pelo assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, voltou a movimentar suas redes sociais na esteira da repercussão da série "Tremembé", lançada recentemente pelo Prime Video. Cumprindo pena em liberdade desde 2023, Suzane atua como microempreendedora e vende chinelos personalizados e produtos artesanais pela internet.

A página da loja no Instagram estava inativa desde dezembro de 2024, mas foi reativada nesta segunda-feira (3), data em que Suzane completou 42 anos. No retorno, ela apresentou novos modelos de chinelos decorados, principais itens da marca, com preços entre R$ 150 e R$ 180. Além dos calçados, o catálogo inclui bolsas e jogos americanos, com entregas para todo o país.

Inicialmente, Suzane liberou os comentários nas postagens, mas voltou a desativá-los após receber críticas pela retomada da conta em meio à popularidade da série "Tremembé", que estreou na última sexta-feira (31). A produção, composta por cinco episódios, tornou-se a melhor estreia nacional da história do Prime Video entre os títulos originais da plataforma.

Baseada nos livros "Suzane: Assassina e Manipuladora" e "Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido", do jornalista Ullisses Campbell que também assina o roteiro, a série retrata o cotidiano do presídio de Tremembé, no interior paulista. No elenco, Marina Ruy Barbosa interpreta Suzane, ao lado de Carol Garcia (Elize Matsunaga), Lucas Oradovschi (Alexandre Nardoni), Bianca Comparato (Anna Carolina Jatobá) e os irmãos Felipe Simas e Kelner Macêdo (Daniel e Cristian Cravinhos).

Em novembro de 2024, Suzane tentou ingressar no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), mas foi reprovada na primeira fase do concurso para escrevente técnico judiciário. Inscrita sob o nome "Suzane Louise Magnani Muniz", ela buscava uma vaga com salário inicial de pouco mais de R$ 6 mil, além de benefícios. No ano anterior, havia tentado uma posição de telefonista na Câmara Municipal de Avaré, também sem sucesso.

Ela foi condenada a 39 anos em 2006 por arquitetar o assassinato dos pais em 2002, crime cometido com a ajuda do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, Cristian, que também já estão em liberdade. Atualmente, Suzane estuda Direito e é casada com o médico Felipe Zecchini Muniz, com quem teve o primeiro filho em janeiro de 2024.

