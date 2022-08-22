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"Surreal" no ES: Henrique e Juliano homenageiam Marília Mendonça

Projeto da dupla sertaneja teve sua estreia no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Fãs se emocionaram e cantaram juntos a música "Flor e Beija-Flor"
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 22 de Agosto de 2022 às 14:28

Henrique e Juliano fazem homenagem a Marília Mendonça em show no Kleber Andrade
Henrique e Juliano fazem homenagem a Marília Mendonça em show no Kleber Andrade Crédito: Marcella Neitzel/Adriana Jenner Assessoria
Henrique e Juliano estrearam o projeto "Surreal" no último sábado (20), num show realizado no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. A apresentação foi repleta de carinho e agradecimentos, incluindo uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 num acidente aéreo.
"Graças a Deus vocês puderam conhecer a história da Marília Mendonça. Vocês puderam receber de braços abertos a nossa grande irmã. Eu queria deixar aqui o nosso agradecimento por tudo que vocês fizeram na vida dela, realizando o sonho dela, vocês também realizaram o nosso, muitíssimo obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe, proteja e retribua a todas essas alegrias que vocês proporcionaram para nós”, disse Henrique antes de iniciar a canção "Flor e Beija-Flor".
A noite ainda contou com a participação de Rogerinho, João Bosco e Vinícius e da dupla Vitor e Luan, além das esposas de Henrique e Juliano, Mohana do Couto e Amanda Vasconcelos. O reencontro com um Kleber Andrade lotado de capixabas emocionou a dupla.
"Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com vocês após seis anos, sermos recebidos desta maneira, num evento tão maravilhoso, tão bem feito. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar neste palco abençoado, com tanta gente boa, obrigado pela presença de vocês, muitíssimo obrigado, quero dedicar, parabenizar e agradecer os nossos contratantes, seguranças do evento, todo mundo que se dedicou para este evento acontecer da melhor maneira possível, é muita gente", disse Henrique.
"Feliz demais por estar nesse palco, de poder voltar aos palcos depois de um certo tempo afastado dele, sem poder viajar, sem poder fazer o que a gente ama. Conviver assim com vocês, sentir a energia de perto, a paralisação veio logo depois da gente gravar um DVD, ao vivo, no Ibirapuera, no final de 2019, e graças a Deus estamos podendo ver onde passamos que não esqueceram da gente. Vocês estão cantando todas, estamos só começando o show, mas temos que agradecer", completou Juliano.

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