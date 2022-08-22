"Surreal" no ES: Henrique e Juliano homenageiam Marília Mendonça

Henrique e Juliano fazem homenagem a Marília Mendonça em show no Kleber Andrade Crédito: Marcella Neitzel/Adriana Jenner Assessoria

Henrique e Juliano estrearam o projeto "Surreal" no último sábado (20), num show realizado no estádio Kléber Andrade, em Cariacica. A apresentação foi repleta de carinho e agradecimentos, incluindo uma homenagem à cantora Marília Mendonça, que morreu em novembro de 2021 num acidente aéreo.

"Graças a Deus vocês puderam conhecer a história da Marília Mendonça. Vocês puderam receber de braços abertos a nossa grande irmã. Eu queria deixar aqui o nosso agradecimento por tudo que vocês fizeram na vida dela, realizando o sonho dela, vocês também realizaram o nosso, muitíssimo obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe, proteja e retribua a todas essas alegrias que vocês proporcionaram para nós”, disse Henrique antes de iniciar a canção "Flor e Beija-Flor".

A noite ainda contou com a participação de Rogerinho, João Bosco e Vinícius e da dupla Vitor e Luan, além das esposas de Henrique e Juliano, Mohana do Couto e Amanda Vasconcelos. O reencontro com um Kleber Andrade lotado de capixabas emocionou a dupla.

"Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui com vocês após seis anos, sermos recebidos desta maneira, num evento tão maravilhoso, tão bem feito. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar neste palco abençoado, com tanta gente boa, obrigado pela presença de vocês, muitíssimo obrigado, quero dedicar, parabenizar e agradecer os nossos contratantes, seguranças do evento, todo mundo que se dedicou para este evento acontecer da melhor maneira possível, é muita gente", disse Henrique.