Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Legado

Sting vende todo o seu catálogo musical à Universal por US$ 300 milhões

O cantor britânico Sting vendeu todo o seu catálogo musical para a Universal Music Publishing Group nesta quinta (10), informou a empresa. Aos 70 anos, o compositor se junta a nomes como Bob Dylan e Bruce Springsteen em um movimento para lucrar com o legado de sua carreira de sucesso.
Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 18:35

Sting lançou diversos álbuns na carreira Crédito: Reprodução @theofficialsting
O cantor britânico Sting vendeu todo o seu catálogo musical para a Universal Music Publishing Group nesta quinta (10), informou a empresa. Aos 70 anos, o compositor se junta a nomes como Bob Dylan e Bruce Springsteen em um movimento para lucrar com o legado de sua carreira de sucesso.
A empresa não divulgou os detalhes da operação, mas o britânico The Guardian estima a transação em cerca de US$ 300 milhões, pouco mais de R$ 1,5 bilhão.
O acordo inclui tanto o trabalho solo de Sting, bem como o que foi produzido durante seu período na banda de rock The Police, criada em 1977, e na qual atuou como vocalista e baixista. Esse último grupo inclui clássicos como "Every Breath You Take", "Roxanne", "Shape Of My Heart", "Message in a Bottle", entre outros, lançados nos cinco álbuns de estúdio da banda entre 1978 e 1983.
Já na sua carreira solo, Sting lançou diversos álbuns, começando por "The Dream of Blue Turtles", de 1985, até o mais recente, "The Bridge", de 2021.
"Pareceu natural unir tudo em uma casa confiável", afirmou o músico em nota. "É absolutamente essencial para mim que o corpo de trabalho da minha carreira tenha um lar onde seja valorizado e respeitado. Não apenas para me conectar com fãs de longa data de novas maneiras, mas também para apresentar minhas músicas a novos públicos, músicos e gerações."
O acordo une ainda trabalhos anteriores feitos com a Sony Music Publishing, e com a própria Universal, com que ele trabalhou muito ao longo dos anos.

Veja Também

Equipe de Jade, do BBB 22, esnoba Avon, marca responde e é elogiada por Boninho

Brunna questiona se cidade do Rio de Janeiro fica no estado do RJ

Eliezer tem nude vazado e equipe do brother diz que está tomando providências

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chernobyl: a história das milhares de crianças atingidas pela catástrofe que foram tratadas em Cuba
Estrutura conhecida como "Zé Roberto" já estava em situação precária há 10 anos, segundo os moradores; prefeitura interditou o local e prometeu medidas emergenciais.
Incêndio atinge ponte em mau estado e isola comunidade em São Mateus
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva
Lula passa por cirurgia e remove lesão de câncer de pele na cabeça

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados