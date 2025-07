Curiosidade

Stevie Wonder: conheça teorias sobre sua cegueira

Durante apresentação no Reino Unido, músico de 75 anos respondeu a rumores que circulam há décadas

Publicado em 17 de julho de 2025 às 14:08

Durante anos, Stevie Wonder foi alvo de uma teoria inusitada: a de que, na verdade, ele enxergaria. Relatos supostamente vividos com o artista foram compartilhados publicamente como forma de sustentar a ideia, enquanto outros apenas faziam piadas a respeito. Aos 75 anos, o autor de Superstition decidiu encerrar o assunto.>

Em um show realizado nesta semana em Cardiff, no País de Gales, como parte da turnê Love, Light and Song, Wonder falou abertamente sobre os boatos.>

"Preciso te contar uma coisa... Sabe, tem corrido boatos de que eu consigo enxergar e tudo mais. Bem, vou te contar a verdade", começou o cantor. "Pouco depois de nascer, fiquei cego. Isso foi uma bênção, porque me permitiu ver o mundo com os olhos da verdade; ver o espírito das pessoas, não a sua aparência. Não a cor delas, mas a cor do seu espírito.">

Teorias sobre a cegueira

As especulações ganharam força ao longo dos anos com episódios envolvendo celebridades. Em 2016, o ator e comediante Anthony Anderson afirmou, durante participação no The Late Show With Stephen Colbert, que o músico estaria apenas "atuando". Na ocasião, ele relatou ter desafiado Stevie para um jogo de basquete e insinuou que ele teria aceitado com desenvoltura.>

Em 2019, foi a vez do ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal alimentar a teoria. Em conversa com os colegas do programa Inside the NBA, ele contou que estava no saguão do prédio onde mora quando Wonder entrou no elevador, apertou o botão, e, ao reconhecê-lo, disse: "E aí, Shaq? Como vai, grandão?".>

Apesar da curiosidade pública, o músico já havia se manifestado sobre sua condição visual em 2024, no audiolivro The Wonder of Stevie. No relato, ele revelou que sua mãe, Lula Mae Hardaway, teve dificuldades para lidar com o diagnóstico. "Ela chorava todas as noites", contou. "Até que um dia eu disse: ‘Mãe, você não deveria chorar, você está fazendo minha cabeça doer’.">

Ele ainda compartilhou como manteve o otimismo desde a infância. "O que eu pensava era: 'Talvez Deus tenha algo maior para mim do que tudo isso'. E o tempo me mostrou que ele tem.">

Em entrevista à The Oprah Magazine, publicada em 2004, Stevie Wonder relembrou como a criação recebida ajudou a desenvolver sua autonomia. "Minha mãe não me amarrou, nem disse: ‘Cuidado, você vai cair!’", afirmou. "Ela confiava em mim para fazer o que eu tinha que fazer.">

O artista também contou que desenvolveu o que chama de "radar facial", habilidade que, segundo ele, permite ouvir o som dos objetos ao redor. "Se você fechar os olhos, colocar as mãos bem na frente do rosto e depois movê-las, consegue ouvir o som do ar refletindo nelas", explicou.>

