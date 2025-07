Famosos

Lucas Lucco é indiciado sob suspeita de estelionato na venda de Porsches

Cantor e o pai estão sendo investigados por fraude em Goiânia; OUTRO LADO: Artista diz que foi vítima de 'falso advogado'

Lucas, o pai e um suposto falso advogado teriam vendido dois Porsches com dívida a um comprador. A assessoria de imprensa do artista confirma à reportagem a investigação, mas diz que ele foi pego de surpresa e que é vítima de um golpe.>

O artista e seu pai foram indiciados sob suspeita de estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa. Segundo as investigações, a dupla teria omitido que os Porsches Panamera estavam inadimplentes. O comprador teria dado como entrada outro Porsche, do modelo GT4, e pagado a diferença.>

Em entrevista à TV Anhanguera, afiliada da Globo de Goiás, o delegado Manoel Borges, da 3ª Delegacia de Polícia Civil de Goiânia, afirmou que a investigação começou em março. "Um empresário do ramo automobilístico teria sido vítima de Lucas Lucco, do pai e do falso advogado", afirmou.>