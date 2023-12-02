Lucas Lucco relembra tapa na cara que ganhou de traficante

Lucas Lucco relembrou de um tapa na cara que levou de um traficante. Crédito: Felipe Flores/Reprodução/Instagram @lucaslucco

O cantor Lucas Lucco participou do quadro “Achismos”, de Maurício Meirelles, no canal do YouTube, e relembrou de um tapa na cara que levou de um traficante.

“Ia fazer um show no Sumaré e cheguei atrasado, como sempre, porque era na época do Dança dos Famosos e a galera escondia as coisas de mim para eu não saber que estávamos atrasados e não me deixar nervoso. Meu assessor falou: ‘chegar lá, colocar fone e ir para o palco, pois o público já está vaiando e te esperando’. Entrei no camarim rápido e entrou três caras. Um baixinho disse para mim: ‘e aí bonitão, vai começar o show ou não vai?’, deu um tapa na minha cara, levantou a blusa e mostrou a arma”, contou ele.

“Entrei no palco e não troquei nem de roupa. Depois fui entender que o cara era um traficante da cidade, ele não era dono do evento, mas manda na cidade. Meu segurança ficou caladinho. Isso tudo mexe muito com a gente”, disse.