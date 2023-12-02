Lucas Lucco relembra tapa na cara que ganhou de traficante

O cantor Lucas Lucco participou do quadro “Achismos”, de Maurício Meirelles, no canal do YouTube, e relembrou de um tapa na cara que levou de um traficante.
“Ia fazer um show no Sumaré e cheguei atrasado, como sempre, porque era na época do Dança dos Famosos e a galera escondia as coisas de mim para eu não saber que estávamos atrasados e não me deixar nervoso. Meu assessor falou: ‘chegar lá, colocar fone e ir para o palco, pois o público já está vaiando e te esperando’. Entrei no camarim rápido e entrou três caras. Um baixinho disse para mim: ‘e aí bonitão, vai começar o show ou não vai?’, deu um tapa na minha cara, levantou a blusa e mostrou a arma”, contou ele.
“Entrei no palco e não troquei nem de roupa. Depois fui entender que o cara era um traficante da cidade, ele não era dono do evento, mas manda na cidade. Meu segurança ficou caladinho. Isso tudo mexe muito com a gente”, disse.
O cantor também falou do sucesso meteórico que aconteceu no início de carreira. “Foi muito meteórico. Fiquei oito meses fazendo shows em Goiânia e já estava fazendo show no Brasil. Não tinha manual, foi muito rápido. Fama, estrada, noites sem dormir, distância da família, ferra a cabeça da pessoa. Deu quatro meses de carreira e tive burnout”.