  • Lucas Lucco é furtado na Holanda e tem prejuízo de R$ 100 mil: 'Levaram mochila Gucci e Rolex'
Lucas Lucco é furtado na Holanda e tem prejuízo de R$ 100 mil: 'Levaram mochila Gucci e Rolex'

Cantor teve o vidro do carro quebrado no estacionamento de mercado na capital do país
Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 09:49

Lucas Lucco voltará aos palcos quando se recuperar da dengue
Lucas Lucco  Crédito: Reinaldo Marques / Globo / Divulgação
Enquanto se preparava para correr uma maratona na Holanda, Lucas Lucco teve um imprevisto e foi assaltado no país europeu. O cantor disse que teve a mochila da Gucci levada do carro, em Amsterdã. Nela, estavam passaporte, um relógio Rolex, câmeras, fones de ouvido e outros itens.
"Depois o povo fala que é no Brasil que o povo rouba. Estava no mercado fazendo compra, deixei o carro no estacionamento e alguém quebrou o vidro, levou tudo. Meu AirPods está se mexendo, acho que o ladrão não sabe. Vou lá com a polícia procurar", relatou ele no Instagram.
Como o dispositivo permite saber a localização em tempo real, o cantor entrou na van da polícia para tentar achar o criminoso e recuperar os itens, mas sem sucesso.
"Resumindo, a polícia não fez nada. No mínimo, um prejuízo de uns R$ 100 mil. Tinha minha placa da corrida, relógio. Dá vontade de chorar, pensa num cara triste". Lucco falou que agora vai precisar fazer um registro da ocorrência para conseguir tirar um passaporte emergencial.

