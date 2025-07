Globo

Amauri Soares anuncia Leonora Bardini como sua sucessora na direção da Globo

'Alguns assuntos são tratados como tabu no meio corporativo', diz diretor

"Há alguns assuntos que, infelizmente, ainda são tratados como tabu no meio corporativo, principalmente entre executivos. Um deles é sucessão.", escreveu Amauri na rede social Linkedin.>

"Trato deste assunto de forma muito transparente com meu time e até fora da empresa. Tenho orgulho de ajudar a formar as pessoas que farão a gestão da Globo no futuro", prosseguiu ele, que vai passar a dirigir apenas os Estúdios Globo.>