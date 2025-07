Famosos

Dani Calabresa anuncia o nascimento de seu primeiro filho

Bernardo é filho da atriz Dani Calabresa e do publicitário Richard Neuman

Nasceu Bernardo, filho da atriz Dani Calabresa e do publicitário Richard Neuman. O bebê veio ao mundo no último dia 8, mas só nesta quinta (17) que Dani anunciou a chegada nas redes sociais. >

A artista publicou um carrossel de imagens com o pezinho da criança, a marcação no braço do papai e momentos antes do parto registrados no hospital.>