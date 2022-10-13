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Ator capixaba

Stênio Garcia luta contra sequelas da Covid-19: "Estrago feio no pulmão"

Ator usou rede social para informar seu atual estado de saúde. É a segunda vez que ele é diagnosticado com a doença
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 13 de Outubro de 2022 às 19:04

O ator Stênio Garcia
O ator Stênio Garcia sofre com sequelas da Covid-19 Crédito: Instagram/@steniogarciaoficial
Stênio Garcia usou o Instagram nesta quinta-feira (13) para informar aos fãs e seguidores como anda seu estado de saúde após contrair a Covid-19. O ator de 90 anos, que foi diagnosticado com a doença em setembro, disse que o novo coronavírus fez um "estrago feio em seu pulmão". O artista ainda toma anticoagulantes e revelou que a covid o deixou com problemas crônicos no pulmão.
"A Covid-19 não é um vírus de gripe e sim uma inflamação multissistêmica no sangue e, por isso, o risco alto de trombose durante, e também no pós-covid, e essa inflamação na corrente sanguínea podem acometer diversos órgãos como pulmão, cérebro, coração, rins, entre outros e, por isso, vemos adultos jovens tendo morte súbita no pós-covid porque as pessoas precisam ser monitoradas com exames laboratoriais e de imagem", começou o texto, que faz parte da legenda de uma foto em que o ator aparece caminhando em uma esteira.
"Eu, por exemplo, estou tomando anticoagulante e também descobri que esse vírus fez um estrago feio no meu pulmão, me levando a ter doença crônica pulmonar e, por isso, estou com quem considero a melhor pneumologista do Brasil. Hoje tentei fazer esteira a pedido da pneumologista e não consegui porque vem o cansaço e as pernas ficam bambas, mas dia após dia, e amanhã espero aos poucos ir, através da fisioterapia, retomando aos poucos o meu cotidiano e minha vida que tanto amo", continuou.
"Aqui quero agradecer a oração sincera de cada um que orou por mim e toda energia positiva que emanaram... A meu sogro Jamil Saade, que ligava todos os dias e queria nos socorrer no auge dos seus quase 95 anos, e a minha companheira há quase 25 anos que, mesmo contaminada e passando muito mal, ficava monitorando meus sinais vitais, me medicava e teve força para me ajudar a caminhar até o banheiro para eu fazer minha higiene, já que o cansaço era extremo... Pensem em quem vocês podem contar além de si mesmos e agradeçam a Deus se tiverem pelo menos uma pessoa que por amor fique ao seu lado. Um excelente dia", finalizou o ator.
Foi a segunda vez que Stênio Garcia foi diagnosticado com a Covid-19. Em 2021, ele também testou positivo para a doença.

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