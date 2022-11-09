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Stallone admite 'erro trágico' que quase acabou com seu casamento

O ator comentou sobre os momentos turbulentos que passou quando estava longe de Jennifer Flavin em agosto deste ano
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 07:31

Sylvester Stallone não foi aprovado nos testes para participar de
Sylvester Stallone falou sobre sua carreira e vida pessoal Crédito: Divulgação
Sylvester Stallone falou nesta segunda-feira, 7, em conversa com o The Hollywood Reporter sobre sua carreira e vida pessoal, incluindo a quase separação de Jennifer Flavin. O ator afirmou que cometeu um "erro trágico" que quase acabou com seu casamento de 25 anos.
"Às vezes eu coloco o trabalho à frente da minha família, e isso é um erro trágico que não vai acontecer novamente", disse Stallone.
Jennifer Flavin pediu o divórcio do ator em agosto, após mais de duas décadas de casamento. No início, a separação parecia amarga, já que Sylvester, de 76 anos de idade, chegou a cobrir suas tatuagens dedicadas à ex-modelo.
Inicialmente, acreditava-se que os dois teriam brigado por conta de um cachorro, mas o astro negou e disse que um "argumento trivial" fosse a raiz da separação. Apesar do quase divórcio súbito e explosivo, os dois se reconciliaram poucas semanas depois.
"Espero que vocês estejam envolvidos com pessoas que entendem as fraquezas e fragilidades da vida, e quão raro é um relacionamento realmente bom", disse ele em entrevista recente ao THR.
O astro descreveu a breve separação dele e de Flavin como um "tempo extremamente tumultuado" que desencadeou uma mudança em seu comportamento. "Houve um despertar do que era mais valioso do que qualquer coisa, que é o meu amor pela minha família. Isso tem precedência sobre o meu trabalho, e essa foi uma lição difícil de aprender", concluiu.

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