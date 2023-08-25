Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Stalker é preso em frente a casa de Drew Barrymore após assustar atriz em evento em NY
Famosos

Stalker é preso em frente a casa de Drew Barrymore após assustar atriz em evento em NY

Chad Michael teria procurado a artista de porta em porta em Long Island
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 08:43

A atriz Drew Barrymore
A atriz Drew Barrymore Crédito: Instagram/@drewbarrymore
O stalker que assustou Drew Barrymore em um evento em Nova York, no início desta semana, foi preso nesta quarta-feira, 23. Chad Michael estava em frente a casa da atriz, em Long Island, quando precisou ser detido.
Segundo o site New York Post, o homem teria procurado a artista de porta em porta, no bairro de Southampton. Porém, de acordo com a publicação, Drew não estava na casa no momento.
Barrymore precisou ser escoltada às pressas em um evento em Nova York após Chad tentar se aproximar dela. O momento foi registrado por membros da plateia e viralizou no Tiktok nesta terça-feira, 22.
Drew conversava com Reneé Rapp sobre a estreia do álbum da cantora, chamado Snow Angel, quando foi surpreendida pela intervenção de um homem. Assustada, a atriz grita: "Meu Deus, sim? Oi".
Ele se aproximou do palco e disse: "Você sabe quem eu sou. Preciso ver você em algum momento enquanto estiver em Nova York". Imediatamente, Reneé se colocou na frente de Drew e a tirou do palco.

Veja Também

Faustão: Instagram volta atrás e libera perfil da família para incentivo à doação de órgãos

BBB 24 terá votação única por CPF

Filho de Faustão fala sobre 'período difícil' do apresentador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sexta-feira Santa: entenda o significado da data no espiritismo
Imagem de destaque
Chefe da Polícia Civil no ES pede demissão e alega motivos de saúde
Imagem de destaque
Movimento Cidade anuncia Emicida e amplia line-up do festival capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados