Spike Lee visitará o Rio para promover Luta de Classes e fará passeio na Pequena África

Cineasta participa de exibição no próximo domingo (19)

Estadão Conteúdo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 13:17

Spike Lee visitará o Rio para promover Luta de Classes Crédito: M10s/Thenews2/Folhapress

Spike Lee estará no Rio de Janeiro no próximo fim de semana, durante uma exibição de seu filme Luta de Classes, que ocorrerá no domingo, 19, em Botafogo, na zona sul da capital. Ele também fará um passeio pela Pequena África, região histórica do Rio, ocasião em que também receberá seu título de cidadão honorário da cidade segundo a Prefeitura do Rio.

A deputada estadual Danieli Balbi (PCdoB) confirmou a presença do diretor na cidade, que é conhecido por filmes como Infiltrado na Klan e Faça a Coisa Certa. Ele também ficou conhecido por dirigir o clipe de Michael Jackson, They Don't Care About Us, que foi filmado no Rio de Janeiro e na Bahia.

A sessão especial de Luta de Classes com o diretor ocorrerá no domingo, 19, às 17h, no Cinesystem Botafogo, em convite da Secretaria de Cultura e da RioFilme. No dia seguinte, ele fará uma visita à Pequena África e seguirá para uma roda de conversa sobre inclusão e diversidade na Casa Savana.

O título de cidadão honorário será entregue ao diretor pela Assembleia Legislativa (Alerj) por suas contribuições para a luta racial e a comunidade negra. A abertura do evento para o público não foi confirmada.

"Ser homenageado no Rio reforça o elo afetivo e simbólico entre sua obra e o Brasil, especialmente lembrando que Spike Lee já esteve entre nós, filmando clipes, documentários, dialogando com nossas lutas e culturas. Hoje entregamos mais do que um título, celebramos uma aliança de arte, memória e condição negra, e afirmamos: ele agora é um dos nossos", escreveu a deputada, sobre o título de cidadão honorário, que será entregue para Spike Lee.

