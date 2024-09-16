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Televisão

'Sou um ser de televisão', diz Fátima Bernardes, que dá detalhes de novo programa na Globo

No terceiro dia de Rock in Rio, apresentadora diz estar muito animada para retorno à TV
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Setembro de 2024 às 09:02

Fátima Bernardes no terceiro dia do Rock in Rio
Fátima Bernardes no terceiro dia do Rock in Rio Crédito: Webert Belicio - 15.set.2024/AgNews
Fátima Bernardes chegou ao Rock in Rio sendo ovacionada pela galera neste domingo (15). No terceiro dia do festival, a jornalista posou para fotos com fãs e gravou conteúdos para uma marca.
Fora da Globo desde fevereiro deste ano, Fátima adiantou novidades sobre seu novo projeto na emissora: "Apresentei um projeto que foi muito bem recebido e nós ainda vamos fazer o piloto. Devemos gravar até o fim do ano. Já estamos com toda a sinopse pronta, os convidados contatados, estou muito animada", revelou à reportagem.
"Acho que sou realmente um ser de televisão. Gosto de fazer televisão", disse a jornalista, que paralelamente vem investindo em seu canal no YouTube. "Agora é que estou me descobrindo na internet", conta.
Desde as Olimpíadas de Paris, ela vem apostando no canal virtual e afirma estar adorando a experiência. "Achei muito diferente. É como se eu tivesse uma emissora inteira na minha mão, porque eu tinha que pautar, editar, fazer a reportagem. Mas fiquei muito feliz com o retorno das pessoas, então quero investir nisso. Quero também falar um pouco mais de assuntos relacionados à mulher e à maternidade. Sinto que há uma carência sobre isso", conta a apresentadora.
Na última semana, o deputado federal Túlio Gadêlha (Rede-PE), namorado de Fátima, pediu proteção policial à Câmara dos Deputados após receber ameaças de morte. A apresentadora afirma que nada foi direcionado a ela.
"Como deputado, ele tem que fazer esse pedido, é uma obrigação. Tem um processo em que vai ser avaliado se é necessário ou não. No meu caso, felizmente, não teve nada. Quando eu fazia o Jornal Nacional, muitas vezes isso também acontecia. Essas pessoas que só querem ouvir o que elas acham que é certo, não se conformam com o contrário. É triste dizer isso, mas não é a primeira vez e não vai ser a única na vida dele", comenta.

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