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Perda de audição

Adriane Galisteu fala de doença autoimune: 'devo ter perdido uns 60% da audição já'

A revelação aconteceu no podcast PodCringe. Segundo a apresentadora, a otosclerose é caracterizada por um crescimento anormal do tecido ósseo no ouvido
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 15:07

Adriane Galisteu
Adriane Galisteu foi diagnosticada com uma doença autoimune cujo principal sintoma é a perda de audição progressiva Crédito: Reprodução @adrianegaslisteu
Adriane Galisteu contou que foi diagnosticada com uma doença autoimune cujo principal sintoma é a perda de audição progressiva. A revelação aconteceu no podcast PodCringe. Segundo a apresentadora, a otosclerose é caracterizada por um crescimento anormal do tecido ósseo no ouvido.
Ela disse que começou a apresentar os sintomas quando seu filho, Vittorio, tinha 3 anos. Hoje, ele está com 14 anos. "É uma doença horrível que você não sabe de onde ela veio, para onde ela vai e os médicos também não sabem. Estou procurando algum médico ainda que possa ser especialista neste assunto para falar sobre isso, porque não tem", explicou.
Durante o bate-papo, Adriane ainda contou que não existe tratamento para a doença. "Os médicos indicam o transplante depois de 100% de perda da audição (...). Falando de um jeito tosco: meu tímpano funciona bem, eu escuto bem, mas tem uma pedra no caminho, que não deixa passar o som. Para retirar essa pedra, tenho que fazer um transplante. Mas eles não deixam fazer sem a perda de 100% da audição, porque também não é garantido que vai ficar tudo bem. Eu devo ter perdido uns 60% já (da audição)", afirmou.
Apesar de tudo, a apresentadora se diz "sortuda", já que a doença costuma atingir os dois ouvidos, mas ela só sente os sintomas em um deles, como se estivesse "tapado. "Como em um avião, de vez em quando apita, dá zumbido, piora", comparou.

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