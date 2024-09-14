Adriane Galisteu fala de doença autoimune: 'devo ter perdido uns 60% da audição já'

Adriane Galisteu foi diagnosticada com uma doença autoimune cujo principal sintoma é a perda de audição progressiva Crédito: Reprodução @adrianegaslisteu

Adriane Galisteu contou que foi diagnosticada com uma doença autoimune cujo principal sintoma é a perda de audição progressiva. A revelação aconteceu no podcast PodCringe. Segundo a apresentadora, a otosclerose é caracterizada por um crescimento anormal do tecido ósseo no ouvido.

Ela disse que começou a apresentar os sintomas quando seu filho, Vittorio, tinha 3 anos. Hoje, ele está com 14 anos. "É uma doença horrível que você não sabe de onde ela veio, para onde ela vai e os médicos também não sabem. Estou procurando algum médico ainda que possa ser especialista neste assunto para falar sobre isso, porque não tem", explicou.

Durante o bate-papo, Adriane ainda contou que não existe tratamento para a doença. "Os médicos indicam o transplante depois de 100% de perda da audição (...). Falando de um jeito tosco: meu tímpano funciona bem, eu escuto bem, mas tem uma pedra no caminho, que não deixa passar o som. Para retirar essa pedra, tenho que fazer um transplante. Mas eles não deixam fazer sem a perda de 100% da audição, porque também não é garantido que vai ficar tudo bem. Eu devo ter perdido uns 60% já (da audição)", afirmou.