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Festival de música

Sabrina Sato exibe anel de noivado com Nicolas Prattes

A apresentadora contou detalhes do seu noivado com o ator Nicolas Prattes enquanto participava do Rock in Rio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 11:27

Nicolas Prattes e Sabrina Sato, que estão noivos
Nicolas Prattes e Sabrina Sato, que estão noivos Crédito: Reprodução/Instagram/@sabrinasato
Sabrina Sato contou detalhes do seu noivado com o ator Nicolas Prattes enquanto participava de uma ativação de marca no Rock in Rio nesta sexta-feira (13).
"Ele me pediu em casamento em Paris, durante as Olimpíadas. Eu nem perguntei detalhes de como ele escolheu o anel, mas estou muito feliz", falou Sabrina.
A apresentadora afirma que o casamento ainda não tem data marcada, por causa da agenda corrida dos dois. "A gente vai deixando acontecer, só sei que estou muito feliz, estou amando", disse.
Usando um look todo da Versace, ela gravou conteúdos, foi ovacionada pelos fãs ao redor, mas ainda não esteve com o noivo no festival.
Questionada se sente ciúmes do ator, atualmente no ar em "Mania de você", ela diz: "Acredito que o respeito e amor são sentimentos únicos. Não tem espaço para outra coisa. Sei o quanto ele estuda e se prepara, sou a maior fã dele".

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