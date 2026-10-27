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Novo casal?

Sofía Vergara é flagrada de mãos dadas com cantor do Imagine Dragons após término de namoro

Atriz e Dan Reynolds, que está solteiro, jantaram acompanhados de amigos em Los Angeles
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 09:59

Sofia Vergara pode estar vivendo novo romance com vocalista do Imagine Dragons
Sofia Vergara pode estar vivendo novo romance com vocalista do Imagine Dragons Instagram/ Sofia Vergara/ Imagine Dragons

Sofía Vergara, 54, foi fotografada de mãos dadas com Dan Reynolds, 39, vocalista da banda Imagine Dragons, durante um jantar em Beverly Hills, em Los Angeles, nos Estados Unidos.


As imagens, divulgadas pelo site americano TMZ e que rondaram as redes sociais, mostram os dois juntos à mesa do restaurante italiano Cipriani, em uma noite que despertou especulações sobre um possível romance.


Apesar do clima de intimidade registrado nas fotos, o encontro também contou com a presença de amigos, entre eles a empresária Anastasia Soare. Segundo o TMZ, Sofía e Reynolds deixaram o restaurante por uma saída dos fundos por volta das 0h30.


O site informou ter procurado os representantes dos dois para comentar o encontro, mas não havia recebido resposta até a publicação da reportagem.


A possibilidade de um envolvimento entre os dois ganhou atenção porque Reynolds está solteiro após o fim de seu relacionamento com a atriz Minka Kelly, 46. Segundo a People, o término aconteceu recentemente, após cerca de quatro anos juntos. Os dois foram vistos publicamente pela última vez no baile do Museu de Arte Contemporânea de Los Angeles, em maio de 2026.


O encontro também ocorre em meio à repercussão das declarações do ator Joe Manganiello, ex-marido da atriz, sobre o casamento dos dois. Em seu livro de memórias, "Bloodlines", ele aborda aspectos da relação, incluindo o período em que enfrentou uma doença autoimune.


Sofía e Manganiello anunciaram a separação em 2023, após sete anos de casamento, e o divórcio foi concluído em 2024.


Sofía ficou mundialmente conhecida por interpretar Gloria Delgado-Pritchett na série de comédia "Modern Family", exibida entre 2009 e 2020. Já Reynolds é o vocalista do Imagine Dragons, grupo americano conhecido por sucessos como "Radioactive", "Demons" e "Believer".

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