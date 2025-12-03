Momento fofura

Simone Mendes realiza sonho de fã de 94 anos e se emociona em encontro no Rio

Sertaneja registra encontro com Dona Ivone e reflete sobre a força da música: 'Vai além do palco, toca almas'

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:40

Simone Mendes realiza sonho de fã de 94 anos e se emociona em encontro no Rio Crédito: Reprodução Instagram @simonemendes

Simone Mendes, 41, compartilhou nas redes sociais um vídeo da realização do sonho de uma fã de 94 anos durante uma apresentação neste sábado (29), no Rio de Janeiro. A cantora publicou um relato emocionante para Dona Ivone, que pedia para conhecê-la: "Gostaria muito de dar um abraço em você".

No registro, a idosa aparece ao lado de uma das netas, diz ser fã da sertaneja e expressa o desejo de vê-la de perto. "Por favor, não me prive desse prazer, dessa coisa tão linda que você é. Gostaria tanto, tanto de ouvi-la ao vivo", diz ela no vídeo.

Na sequência, a sertaneja mostra o encontro. "Eu entendi, mais uma vez, por que Deus me permite cantar. Deus coloca pessoas como a senhora no nosso caminho pra lembrar que a música vai muito além do palco, ela toca almas. Mas, dessa vez, foi a senhora quem tocou a minha", disse Simone. "Quando vi seus olhos brilhando, cheios de emoção e história, eu senti algo que não cabe em palavras", completou.

Por fim, ela lembrou a emoção do momento: "A sua emoção me lembrou que a música só faz sentido quando encontra um coração capaz de sentir -e o seu fez a minha alma cantar", acrescentou.

