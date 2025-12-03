Editorias do Site
Redes Sociais

Simone Mendes realiza sonho de fã de 94 anos e se emociona em encontro no Rio

Sertaneja registra encontro com Dona Ivone e reflete sobre a força da música: 'Vai além do palco, toca almas'

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 09:40

Simone Mendes realiza sonho de fã de 94 anos e se emociona em encontro no Rio
Simone Mendes realiza sonho de fã de 94 anos e se emociona em encontro no Rio Crédito: Reprodução Instagram @simonemendes

Simone Mendes, 41, compartilhou nas redes sociais um vídeo da realização do sonho de uma fã de 94 anos durante uma apresentação neste sábado (29), no Rio de Janeiro. A cantora publicou um relato emocionante para Dona Ivone, que pedia para conhecê-la: "Gostaria muito de dar um abraço em você".

No registro, a idosa aparece ao lado de uma das netas, diz ser fã da sertaneja e expressa o desejo de vê-la de perto. "Por favor, não me prive desse prazer, dessa coisa tão linda que você é. Gostaria tanto, tanto de ouvi-la ao vivo", diz ela no vídeo.

Na sequência, a sertaneja mostra o encontro. "Eu entendi, mais uma vez, por que Deus me permite cantar. Deus coloca pessoas como a senhora no nosso caminho pra lembrar que a música vai muito além do palco, ela toca almas. Mas, dessa vez, foi a senhora quem tocou a minha", disse Simone. "Quando vi seus olhos brilhando, cheios de emoção e história, eu senti algo que não cabe em palavras", completou.

Por fim, ela lembrou a emoção do momento: "A sua emoção me lembrou que a música só faz sentido quando encontra um coração capaz de sentir -e o seu fez a minha alma cantar", acrescentou.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Simone Mendes descarta retomar dupla com Simaria

Simone Mendes descarta retomar dupla com Simaria

Imagem - Ingressos para Guns N’ Roses no ES entram no último lote, em apenas um dia de vendas

Ingressos para Guns N’ Roses no ES entram no último lote, em apenas um dia de vendas

Imagem - É O Tchan e Flavinha Mendonça abrem Arena de Verão em Camburi

É O Tchan e Flavinha Mendonça abrem Arena de Verão em Camburi

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Show do Guns N’ Roses em Cariacica atrai fãs de 25 estados brasileiros

Show do Guns N’ Roses em Cariacica atrai fãs de 25 estados brasileiros
Imagem - Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons, João Gomes e mais

Rock in Rio anuncia Demi Lovato, Jamiroquai, Mumford & Sons, João Gomes e mais
Imagem - Atriz de 'Três Graças' retorna às telas após tratamento de câncer de mama agressivo

Atriz de 'Três Graças' retorna às telas após tratamento de câncer de mama agressivo