Dono do Baú

Silvio Santos aparece sem dentadura e indica livro sobre sua vida; veja

Aos 92 anos, apresentador quase não tem feito aparições públicas e não participou da comemoração de 60 anos do programa dele no SBT
Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 18:06

Silvio Santos aparece sem dentadura indicando livro sobre sua vida
Silvio Santos aparece sem dentadura indicando livro sobre sua vida
Aos 92 anos e sem fazer muitas aparições públicas, o apresentador Silvio Santos surgiu sem a parte de cima da dentadura em um vídeo na internet para indicar um livro sobre sua vida. Ele também fala de si na terceira pessoa.
"Acabei de ler o livro 'Silvio Santos Vem Aí', do Tiago Ramos e Mattos. Olha, é um bom livro, principalmente a partir da página 176, onde o Silvio Santos é lembrado em quase todas as páginas. É um bom livro para quem é fã do Silvio Santos, para quem quer saber da vida do Silvio Santos", diz ele, dando parabéns ao autor.
O apresentador tem andado recluso e não participou nem da comemoração de 60 anos do programa dele no SBT no dia 4 de junho. O comando da atração ficou com a filha dele, Patrícia Abravanel.

