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No dia do casamento

Ze Celso é intimado por ação de Silvio Santos contra árvore plantada em terreno de apresentador

Diretor ganhou ipê de presente de Fernanda Montenegro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 09:41

Casamento do diretor e dramaturgo Zé Celso e do ator Marcelo Drummond no Teatro Oficina, em São Paulo, na noite de 6 de junho
Casamento do diretor e dramaturgo Zé Celso e do ator Marcelo Drummond no Teatro Oficina, em São Paulo, na noite de 6 de junho Crédito: Ronny Santos/Folhapress
A Justiça de São Paulo proibiu o dramaturgo José Celso Martinez Corrêa de plantar uma árvore no terreno ao lado do teatro Oficina, na região central de São Paulo. A decisão, em caráter liminar, atende a um pedido do Grupo Silvio Santos, que é proprietário da área.
Zé Celso recebeu a intimação judicial nesta terça (6), dia em que se casa com Marcelo Drummond em uma grande celebração que reunirá artistas, políticos e intelectuais no Oficina.
Desde 1980, a área no entorno do teatro é centro de uma disputa que envolve Zé Celso e o dono do SBT. Silvio Santos pretendia construir ali um empreendimento imobiliário de três torres de até cem metros de altura. Já o diretor prefere que a área sedie o parque do rio Bexiga.
A árvore, um ipê, foi um presente dado aos noivos pelas atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha, que não poderão comparecer à cerimônia. Na semana passada, em conversa com a Folha de S.Paulo, Zé Celso disse que iria plantar a árvore no terreno que é alvo de todo o imbróglio. "O ipê vai praticamente abrir o parque", disse ele, na ocasião.
Diante do que foi considerado uma ameaça, a empresa Residencial Bela Vista, do qual o Grupo Silvio Santos é proprietário, entrou com o pedido de liminar para impedir a ação.
A juíza Juliana Koga Guimarães, da 39ª Vara Cível do Foro Central, concedeu a liminar e determinou multa de R$ 200 mil para qualquer ato praticado por Zé Celso que possa prejudicar a posse do terreno. Marcelo Drummond também foi intimado pela Justiça.
Em sua decisão, a magistrada afirma que os documentos apresentados pelo Grupo Silvio Santos demonstram que há legitimidade da empresa "para a defesa da posse exercida sobre o terreno em questão".
"Assim, tem a autora o direito de não ter sua posse turbada de qualquer forma, razão pela qual a liminar objetivada merece o deferimento deste juízo", diz.
A equipe que organiza o casamento dos dois chegou a convidar Silvio Santos para a celebração com uma sugestiva indicação de presente: que o empresário doasse aos noivos o terreno perto do Oficina.
"Mas no dia do casamento o que eles receberam foi, na verdade, uma intimação judicial de Silvio Santos", diz o ator Ricardo Bittencourt, organizador do evento.
Para Zé Celso, a decisão judicial não é uma surpresa. "É a vida como ela é. Vivemos no capitalismo. É muito mais fácil fazer o que eles fizeram [entrar com o pedido liminar] do que ter uma atitude de grandeza e generosidade e doar o terreno."
O dramaturgo diz que os seus advogados vão avaliar que medidas adotar diante da situação.

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