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"Sonho realizado"

Zeca Pagodinho anda de metrô pela primeira vez e mostra experiência em vídeo

Artista utilizou o serviço público em Los Angeles, onde se apresenta nesta semana
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 06 de Junho de 2023 às 10:55

Zeca Pagodinho anda de metrô
Zeca Pagodinho anda de metrô Crédito: Reprodução de vídeo/Instagram/@zecapagodinho
O cantor Zeca Pagodinho compartilhou um vídeo divertido, na noite desta segunda-feira (5), mostrando a primeira vez em que usou um metrô. Ele aproveitou o passeio por Los Angeles, nos Estados Unidos, para testar o serviço público de transporte e exibir a experiência. O sambista se apresenta na cidade norte-americana nesta semana.
"Existe uma primeira vez pra tudo! E hoje, em Los Angeles, foi a estreia do Zeca Pagodinho a bordo de um metrô. Será que vai virar rotina?", escreveu o perfil do artista.
Nas imagens, Pagodinho aparece descendo a escada rolante, comprando o bilhete e passando pela catraca, animado. Depois, é possível vê-lo empolgado, sentado em um assento. "Cheguei. Tamo chegando, consegui. Sonho realizado, andei no metrô", disse ele, que usou meia e chinelos.
Nos comentários, os fãs se divertiram com o clipe.

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