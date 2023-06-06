Zeca Pagodinho anda de metrô pela primeira vez e mostra experiência em vídeo

Zeca Pagodinho anda de metrô Crédito: Reprodução de vídeo/Instagram/@zecapagodinho

O cantor Zeca Pagodinho compartilhou um vídeo divertido, na noite desta segunda-feira (5), mostrando a primeira vez em que usou um metrô. Ele aproveitou o passeio por Los Angeles, nos Estados Unidos, para testar o serviço público de transporte e exibir a experiência. O sambista se apresenta na cidade norte-americana nesta semana.

"Existe uma primeira vez pra tudo! E hoje, em Los Angeles, foi a estreia do Zeca Pagodinho a bordo de um metrô. Será que vai virar rotina?", escreveu o perfil do artista.

Nas imagens, Pagodinho aparece descendo a escada rolante, comprando o bilhete e passando pela catraca, animado. Depois, é possível vê-lo empolgado, sentado em um assento. "Cheguei. Tamo chegando, consegui. Sonho realizado, andei no metrô", disse ele, que usou meia e chinelos.