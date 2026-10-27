Silvia Abravanel critica Virginia e comentário sugere que avó fique com filhas dela

Silvia Abravanel criticou Virginia Fonseca nas redes sociais e sugeriu que a avó paterna das crianças assumisse a guarda dos três filhos da influenciadora. Vale lembrar que ambas foram colegas de SBT.

A declaração foi feita após a circulação de um vídeo em que Virginia aparece dançando com notas de dólar presas à calcinha durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos, na noite de domingo (25).

A manifestação ocorreu em uma publicação do comentarista Erick Ricarte, que questionou se a situação seria "vergonha no crédito ou débito". Silvia respondeu: "Débito com juros'.

Na sequência, afirmou que Virginia não preserva as filhas e defendeu que a avó das crianças ficasse com elas. "Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças. Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem", escreveu a apresentadora.

Ao mencionar a avó, Silvia se referia a Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Os dois são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na mesma mensagem, a apresentadora também fez uma crítica a Margareth Serrão, mãe da influenciadora, ao dizer que ela seria "da mesma linhagem" da filha.

🚨FAMOSOS: Silvia Abravanel critica Virginia após ela dançar com dólares na calcinha e diz que Poliana deveria ficar com a guarda das crianças. https://t.co/cULGRSwWXO — Alfinetei (@ALFINETEI) October 27, 2026

O vídeo que motivou a discussão foi divulgado nas redes sociais na segunda-feira (26). Nas imagens, Virginia aparece dançando com amigos, segurando cédulas e com notas presas à cintura. A gravação repercutiu após internautas associarem a cena ao pedido de doações feito pela influenciadora para ajudar Jaqueline Bianca, babá de seus filhos, que perdeu bens em um incêndio no apartamento onde morava, em Goiânia.