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Silvia Abravanel critica Virginia e comentário sugere que avó fique com filhas dela

Apresentadora ironizou vídeo em que ela dança com dólares presos à roupa em festa nos Estados Unidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Outubro de 2026 às 13:23

Silvia Abravanel faz críticas a Virginia Fonseca
Silvia Abravanel faz críticas a Virginia Fonseca Reprodução
Silvia Abravanel criticou Virginia Fonseca nas redes sociais e sugeriu que a avó paterna das crianças assumisse a guarda dos três filhos da influenciadora. Vale lembrar que ambas foram colegas de SBT.
A declaração foi feita após a circulação de um vídeo em que Virginia aparece dançando com notas de dólar presas à calcinha durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos, na noite de domingo (25).
A manifestação ocorreu em uma publicação do comentarista Erick Ricarte, que questionou se a situação seria "vergonha no crédito ou débito". Silvia respondeu: "Débito com juros'.
Na sequência, afirmou que Virginia não preserva as filhas e defendeu que a avó das crianças ficasse com elas. "Não preserva nem as filhas! A avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças. Porque a própria mamãe dela é da mesma linhagem", escreveu a apresentadora.
Ao mencionar a avó, Silvia se referia a Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia. Os dois são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Na mesma mensagem, a apresentadora também fez uma crítica a Margareth Serrão, mãe da influenciadora, ao dizer que ela seria "da mesma linhagem" da filha.
O vídeo que motivou a discussão foi divulgado nas redes sociais na segunda-feira (26). Nas imagens, Virginia aparece dançando com amigos, segurando cédulas e com notas presas à cintura. A gravação repercutiu após internautas associarem a cena ao pedido de doações feito pela influenciadora para ajudar Jaqueline Bianca, babá de seus filhos, que perdeu bens em um incêndio no apartamento onde morava, em Goiânia.
A comparação provocou críticas e também manifestações em defesa de Virginia. Parte dos internautas questionou a decisão de pedir contribuições para ajudar a funcionária enquanto a influenciadora aparecia em uma festa com dólares. Outros argumentaram que ela teria liberdade para gastar o próprio dinheiro como quisesse.

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