Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Sigo com a cabeça erguida e com orgulho, diz Blogueira de Baixa Renda após 'fofoca' na Cazé TV
Famosos

Sigo com a cabeça erguida e com orgulho, diz Blogueira de Baixa Renda após 'fofoca' na Cazé TV

Nathaly Dias afirma ter sido alvo de ataques com críticas à sua atuação na cobertura do evento e que recebeu comentários sobre seu corpo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Julho de 2024 às 15:38

Comentarista da CazéTV é criticada por 'fofoca do vôlei'
Comentarista da CazéTV é criticada por 'fofoca do vôlei' Crédito: Reprodução/CazéTV
No primeiro final de semana de cobertura olímpica, a Cazé TV até tentou aplacar a atenção de um fato ocorrido no início das transmissões sobre os Jogos em Paris.
A polêmica teve início após a Blogueira de Baixa Renda, perfil de Nathaly Dias, questionar, na última sexta-feira (26), a jogadora de vôlei Adenízia sobre uma suposta briga entre Gabi e Sheilla, do vôlei.
Isso bastou para uma repercussão negativa do momento nas redes sociais. No fim de semana, a influenciadora postou um vídeo chorando e pediu para não ser cancelada. Ela afirma que foi alvo de ataques nas redes sociais.
"Comentaram desde o fato de eu não ser especialista em esporte, o que não sou mesmo, até questões muito pesadas relacionadas ao meu corpo, ao meu posicionamento, à minha orientação sexual, minha condição social e até da minha família", escreveu ela em um post.
Na ocasião, Adenízia negou saber algo sobre os rumores e afirmou que circulam muitas notícias falsas nas redes sociais. "Isso aqui é um programa de família. Eu não faço parte de fofocas", afirmou.
Nathaly disse que, antes do início da transmissão, perguntou se havia algum assunto ao qual não pudesse abordar e que a resposta teria sido não. Ela falou que, em seis anos de trabalho nas redes sociais, não passou por esse tipo de situação.
"Conquistei coisas que jamais imaginei, tudo com trabalho e seriedade. Por isso, esperava acolhimento e retratação", continou. "Reforço que em nenhum momento eu tive a intenção de expor, humilhar ou causar qualquer tipo de desconforto. Seguimos com a cabeça erguida e com muito orgulho de quem somos."

Veja Também

Coreógrafa confirma que show de Lady Gaga nas Olimpíadas foi gravado

Nicole Kidman assiste competição de Rayssa Leal em Paris e faz 'ola' com a torcida brasileira

Morre Rosa Magalhães, campeã no carnaval e que levou o samba aos Jogos Olímpicos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Olimpíadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados