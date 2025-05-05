Show de Lady Gaga repercute na imprensa internacional, com destaque para o público

Show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana Crédito: Eduardo Valente/iShoot/Folhapress

A imprensa internacional estava de olho no show de Lady Gaga no Brasil, realizado neste sábado (3). Veículos britânicos, como The Guardian e BBC, e os norte-americanos Washington Post e Associated Press destacaram o "maior show da carreira" da artista até hoje, com ênfase na gratuidade do evento e no público de mais de 2 milhões de fãs que lotaram a areia da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Intitulado "Mayhem on the Beach", o show brasileiro foi uma espécie de prelúdio da turnê do disco "Mayhem", que começa oficialmente em julho, em Las Vegas. A apresentação foi aberta com a leitura do "Manifesto of Mayhem", e Lady Gaga levou os fãs ao delírio ao surgir em cima de uma gaiola para cantar "Abracadabra" e "Alejandro".

O portal alemão DW (Deutsche Welle) escreveu que o show de Gaga no Rio foi o maior de sua carreira até agora, destacou os bastidores da mega estrutura montada para a apresentação e citou o investimento realizado pela prefeitura do Rio no evento gratuito que mobilizou o Brasil.

Também europeu, o jornal britânico The Guardian citou o público de 2,1 milhões de pessoas que se reuniram para assistir à performance da cantora. A expectativa da Prefeitura do Rio era que 1,6 milhão de pessoas comparecessem à apresentação, número próximo ao do público recebido por Madonna há um ano. Mas os responsáveis pela organização do show anunciaram um público final de 2,1 milhões de pessoas.

O veículo também chamou o evento de "um momento de alegria absoluta para os fãs brasileiros" e destacou que os "little monsters", como a artista chama seus seguidores, chegaram ao local ainda antes do amanhecer e encaram o sol carioca para garantir um bom lugar no show.

Show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana Crédito: Eduardo Valente/iShoot/Folhapress

O também americano The Washington Post escreveu que Gaga agitou Copacabana com um show gratuito para mais de 2 milhões de fãs. A publicação relembrou o show de Madonna em 2024 e traçou paralelos entre os eventos.

O figurino de Lady Gaga, marcado por peças com as cores da bandeira do Brasil, foi uma atração à parte bastante comentada pelos veículos estrangeiros. Sem contar as coreografias impactantes e a performance memorável da cantora, que deixaram os fãs em polvorosa e não passaram despercebidas pela mídia internacional.

O site do canal norte-americano de notícias Sky News disse que Gaga fez seu maior show gratuito em Copacabana, citou cerca de 500 mil turistas que viajara para a cidade para acompanhar a apresentação e disse que o evento foi pago pela prefeitura "em uma tentativa de impulsionar a economia em dificuldades".

A agência de notícias Associated Press também destacou o público histórico e mencionou a setlist da artista, que incluiu clássicos, como "Poker Face" e "Alejandro", "alternando entre uma variedade de vestidos, incluindo um com as cores da bandeira brasileira". O vestido azul com detalhes em verde e amarelo foi um dos primeiros usados pela cantora na apresentação.

Lady Gaga na noite deste sábado no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Valente/iShoot/Folhapress

Já a BBC, também britânica, destacou o coro em que milhares de pessoas cantaram sucessos de Gaga, incluindo "Abracadabra". O portal disse que o show criou uma atmosfera eletrizante em Copacabana e não deixou de citar os fãs de todo o país que viajaram até o Rio para assistir à "apresentação grandiosa".

Alisha Duarte, de 22 anos, por exemplo, disse à agência de notícias AFP que começou a entrar na fila às 7h40 da manhã. "Lady Gaga vale a pena! Vai ficar superlotado, mas vamos sobreviver."

Também do Reino Unido, o portal The Telegraph disse que a apresentação impulsionou a economia do Rio de Janeiro, citando estimativas da prefeitura de que a estimativa o show iria gerar R$ 600 milhões para a cidade.