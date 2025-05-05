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Megashow

Show de Lady Gaga repercute na imprensa internacional, com destaque para o público

Veículos destacaram o "maior show da carreira" da artista até hoje, com ênfase na gratuidade e no público de mais de 2 milhões de fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 11:30

Show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana
Show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana Crédito: Eduardo Valente/iShoot/Folhapress
A imprensa internacional estava de olho no show de Lady Gaga no Brasil, realizado neste sábado (3). Veículos britânicos, como The Guardian e BBC, e os norte-americanos Washington Post e Associated Press destacaram o "maior show da carreira" da artista até hoje, com ênfase na gratuidade do evento e no público de mais de 2 milhões de fãs que lotaram a areia da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.
Intitulado "Mayhem on the Beach", o show brasileiro foi uma espécie de prelúdio da turnê do disco "Mayhem", que começa oficialmente em julho, em Las Vegas. A apresentação foi aberta com a leitura do "Manifesto of Mayhem", e Lady Gaga levou os fãs ao delírio ao surgir em cima de uma gaiola para cantar "Abracadabra" e "Alejandro".
O portal alemão DW (Deutsche Welle) escreveu que o show de Gaga no Rio foi o maior de sua carreira até agora, destacou os bastidores da mega estrutura montada para a apresentação e citou o investimento realizado pela prefeitura do Rio no evento gratuito que mobilizou o Brasil.

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Também europeu, o jornal britânico The Guardian citou o público de 2,1 milhões de pessoas que se reuniram para assistir à performance da cantora. A expectativa da Prefeitura do Rio era que 1,6 milhão de pessoas comparecessem à apresentação, número próximo ao do público recebido por Madonna há um ano. Mas os responsáveis pela organização do show anunciaram um público final de 2,1 milhões de pessoas.
O veículo também chamou o evento de "um momento de alegria absoluta para os fãs brasileiros" e destacou que os "little monsters", como a artista chama seus seguidores, chegaram ao local ainda antes do amanhecer e encaram o sol carioca para garantir um bom lugar no show.
Show da cantora Lady Gaga na noite deste sábado na orla da praia de Copacabana no Rio de Janeiro
Show da cantora Lady Gaga na praia de Copacabana Crédito: Eduardo Valente/iShoot/Folhapress
O também americano The Washington Post escreveu que Gaga agitou Copacabana com um show gratuito para mais de 2 milhões de fãs. A publicação relembrou o show de Madonna em 2024 e traçou paralelos entre os eventos.
O figurino de Lady Gaga, marcado por peças com as cores da bandeira do Brasil, foi uma atração à parte bastante comentada pelos veículos estrangeiros. Sem contar as coreografias impactantes e a performance memorável da cantora, que deixaram os fãs em polvorosa e não passaram despercebidas pela mídia internacional.
O site do canal norte-americano de notícias Sky News disse que Gaga fez seu maior show gratuito em Copacabana, citou cerca de 500 mil turistas que viajara para a cidade para acompanhar a apresentação e disse que o evento foi pago pela prefeitura "em uma tentativa de impulsionar a economia em dificuldades".

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A agência de notícias Associated Press também destacou o público histórico e mencionou a setlist da artista, que incluiu clássicos, como "Poker Face" e "Alejandro", "alternando entre uma variedade de vestidos, incluindo um com as cores da bandeira brasileira". O vestido azul com detalhes em verde e amarelo foi um dos primeiros usados pela cantora na apresentação.
Show da cantora Lady Gaga na noite deste sábado na orla da praia de Copacabana no Rio de Janeiro
Lady Gaga na noite deste sábado no Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Valente/iShoot/Folhapress
Já a BBC, também britânica, destacou o coro em que milhares de pessoas cantaram sucessos de Gaga, incluindo "Abracadabra". O portal disse que o show criou uma atmosfera eletrizante em Copacabana e não deixou de citar os fãs de todo o país que viajaram até o Rio para assistir à "apresentação grandiosa".
Alisha Duarte, de 22 anos, por exemplo, disse à agência de notícias AFP que começou a entrar na fila às 7h40 da manhã. "Lady Gaga vale a pena! Vai ficar superlotado, mas vamos sobreviver."
Também do Reino Unido, o portal The Telegraph disse que a apresentação impulsionou a economia do Rio de Janeiro, citando estimativas da prefeitura de que a estimativa o show iria gerar R$ 600 milhões para a cidade.
A revista norte-americana Variety e a CNN Internacional destacaram o "mar de pessoas" que lotou Copacabana para assistir ao show de "proporções colossais". A rede de canais da televisão estatal francesa France 24 também noticiou o tamanho do público.

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