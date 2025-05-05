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Suposto ataque

Lady Gaga não sabia sobre ameaça de bomba no show de Copacabana, diz equipe

Plano envolvia o uso de artefatos explosivos improvisados, como coquetéis molotov, com alvos previamente definido
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 11:17

Cantora Lady Gaga em show na praia de Copacabana
Cantora Lady Gaga em show na praia de Copacabana Crédito: Pedro Martins/Folhapress
Após a Polícia Civil do Rio de Janeiro impedir um suposto ataque com explosivos durante o show de Lady Gaga em Copacabana, a equipe da artista se pronunciou sobre o ocorrido durante o show no Brasil.
Equipe da cantora não tinha conhecimento sobre a ameaça. Representantes da artista afirmaram que só souberam do caso após a divulgação pela imprensa brasileira. "Soubemos dessa suposta ameaça por meio de reportagens na mídia esta manhã. Antes e durante o show, não havia nenhuma preocupação conhecida com a segurança, nem qualquer comunicação da polícia ou autoridades", diz o pronunciamento enviado ao The Hollywood Reporter.
Apesar da gravidade, a equipe da cantora ressaltou confiança nas ações de segurança. "Sua equipe trabalhou em estreita colaboração com as autoridades durante todo o planejamento e a execução do show, e todas as partes envolvidas estavam confiantes nas medidas de segurança implementadas", diz a nota.
Plano envolvia o uso de artefatos explosivos improvisados, como coquetéis molotov, com alvos previamente definidos. A Polícia Civil do Rio afirmou que crianças, adolescentes e integrantes da comunidade LGBTQIA+ eram os que estavam na mira dos criminosos. 2,1 milhões de pessoas acompanhavam o show, segundo a RioTur.

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