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  • Shawn Mendes cancela turnê por saúde mental: 'Prometo voltar assim que me curar'
Cancelado

Shawn Mendes cancela turnê por saúde mental: 'Prometo voltar assim que me curar'

Cantor já estava afastado dos palcos há algumas semanas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Julho de 2022 às 17:24

O cantor Shawn Mendes é fotografado fazendo ritual espiritual
O cantor Shawn Mendes  Crédito: UOL/Folhapress
Após adiar shows da turnê 'Wonder' para cuidar da saúde mental, o cantor Shawn Mendes, 23, anunciou na manhã desta quarta-feira (27) que irá cancelar as próximas apresentações. O artista compartilhou um comunicado em seu Instagram.
"Como vocês sabem, tive que adiar as últimas semanas de shows já que eu não estava totalmente preparado para o pedágio que estar de volta na estrada me levaria. Comecei esta turnê animado para finalmente voltar a tocar ao vivo depois de uma longa pausa por causa da pandemia, mas a realidade é que eu não estava nem um pouco pronto para o quão difícil seria fazer uma turnê após este tempo afastado", começou ele.
Mendes explica que conversou com a equipe e com um grupo de profissionais de saúde, e que ficou claro que precisava tirar um tempo "que nunca tirei pessoalmente" para voltar mais forte. "Infelizmente tenho que cancelar o resto das datas da turnê na América do Norte e Reino Unido/Europa."
"Estávamos esperançosos que eu poderia ser capaz de pegar com o resto das datas depois de alguns muito necessários momentos de folga, mas neste momento eu tenho que colocar minha saúde como minha prioridade", completa ele.
Por fim, o artista garante que isso não é o fim de sua carreira. "Isso não significa que eu não vou fazer músicas novas, e eu mal posso esperar para vê-los em turnê no futuro. Eu sei que todos vocês estavam esperando tanto para ver esses shows, e parte meu coração dizer isso, mas eu prometo que estarei de volta assim que eu tirar um tempo para me curar", finalizou.

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