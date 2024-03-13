Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Sharon Stone revela que produtor a pressionou a fazer sexo com ator para 'salvar' filme
Famosos

Sharon Stone revela que produtor a pressionou a fazer sexo com ator para 'salvar' filme

Cineasta sugeriu que química entre o casal solucionaria atuação ruim de Billy Baldwin, conta atriz
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Março de 2024 às 08:12

Sharon Stone descobre tumor após receber diagnóstico errado
Sharon Stone revela que produtor a pressionou a fazer sexo com ator para 'salvar' filme Crédito: Reuters/Folhapress
Sharon Stone, 66, falou sobre uma situação abusiva que viveu em sua carreira. Em 1993, o produtor Robert Evans a pressionou a fazer sexo com o colega de elenco Billy Baldwin, relatou a atriz.
Os dois faziam par romântico no filme "Invasão de Privacidade". Na época, o produtor chamou Sharon para conversar em sua sala e aconselhou que ela transasse com o colega para tentar "salvar seu filme", já que a atuação de Billy era sofrível. A atriz contou a história no podcast de Louis Theroux.
"Ele me chamou na sala dele e começou a explicar que eu deveria transar com Billy Baldwin porque isso melhoraria a performance dele como ator e daria 'química ao casal' na tela, o que poderia 'salvar o filme'", contou a atriz.
"De repente o problema do filme era eu, porque eu era muito careta, e não uma atriz de verdade que poderia só transar com o ator e colocar as coisas de volta nos trilhos. O problema era comigo porque eu era muito inibida", continuou.
A atriz disse ainda que chegou a sugerir outros atores para substituir Billy Baldwin, como Michael Douglas. "Eu não teria que transar com o Michael Douglas, porque ele conseguiria simplesmente ensaiar, trabalhar e gravar o filme", disse.
Sharon já havia contado a história em sua autobiografia, mas sem dar nomes. Segundo ela, sua resposta ao produtor foi: "você acha que se eu transar com ele, isso vai transformá-lo num bom ator? Ninguém é tão bom de cama assim", lembrou. "Eu queria que eles simplesmente contratassem um ator talentoso, alguém que pudesse decorar o texto e entregar uma cena", desabafou.
A atriz disse que mandou os donos do filme se ferrarem e a deixarem fora disso. Apesar de considerado um fracasso de bilheteria, "Invasão de Privacidade" rendeu US$ 280 milhões. O produtor Robert Evans morreu em 2019, aos 89 anos.

Veja Também

BBB 24: Yasmin é a décima segunda eliminada do reality, com 80,76% dos votos

'Estava na hora de sair da bolha', diz Xamã sobre a estreia como ator

Wanessa Camargo pede desculpas a Davi e cita racismo estrutural

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Hollywood
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Museu Vale vai ser restaurado e abrigará novo espaço cultural em Vila Velha
Mulher roncando
Roncar é perigoso? Especialista explica os riscos e como tratar o problema
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados