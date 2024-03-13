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BBB 24

BBB 24: Yasmin é a décima segunda eliminada do reality, com 80,76% dos votos

Modelo é a última mulher camarote a sair da casa e a única a ir embora por meio do paredão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Março de 2024 às 07:56

Yasmin Brunet é a décima segunda eliminada do BBB 24
Yasmin Brunet é a décima segunda eliminada do BBB 24 Crédito: Fabio Rocha/Globo
Yasmin Brunet, 35, foi a décima segunda eliminada do BBB 24. A decisão do público foi anunciada por Tadeu Schmidt, 49, nesta terça-feira (12). A modelo recebeu 80,76% dos votos e não resistiu ao seu segundo paredão no reality.
A empresária entrou na berlinda pela vontade da líder Beatriz, no último domingo (10). Yasmin foi a última mulher do camarote a sair da casa e a única que foi embora pela vontade do público. Vanessa Lopes desistiu e Wanessa Camargo foi expulsa por agressão.
Com a saída da sister, apenas MC Bin Laden ainda representa o elenco dos famosos escalados para esse ano.
A passagem de Brunet pelo reality foi marcada pela amizade com Wanessa. As duas se conectaram desde do primeiro dia do programa e mantiveram uma aliança até a desclassificação da cantora.
Yasmin tentou formar um grupo na semana inicial do BBB. A turma escolhida por ela, na ocasião, incluiu o motorista Davi. Mas, após somar forças com outros participantes que perseguiam o brother, a modelo transformou o baiano em um dos seus principais rivais no jogo.
Davi, inclusive, era chamado de "exterminador de camarotes" pela fluminense durante seus últimos dias como sister.

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