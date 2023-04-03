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Shakira deixa Barcelona após 'aviso de despejo' de pai de Piqué, diz site

Cantora anunciou mudança nas redes sociais e refletiu que, na cidade espanhola, ‘aprendi que a amizade dura mais que o amor’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Abril de 2023 às 11:59

Associação colombiana de cornos homenageia Shakira após supostas traições de Piqué
Associação colombiana de cornos homenageia Shakira após supostas traições de Piqué Crédito: Reuters/Folhapress
Shakira deixou Barcelona, na Espanha, e se mudou para Miami, nos Estados Unidos, neste domingo, 2, com os filhos Milan e Sasha. A cantora compartilhou uma reflexão sobre sua saída da cidade espanhola, que se deu após o divórcio com Gerard Piqué.
No entanto, segundo o site Daily Mail, a saída às pressas da cantora foi em decorrência de uma ordem de despejo do pai de seu ex-marido, Joan Piqué Rovira. Joan quis que a artista saísse da casa do filho depois que ela apresentou no programa noturno de Jimmy Fallon, no mês passado, a série de canções inspiradas na separação e nas traições de Gerard.
Shakira não se pronunciou sobre o assunto. A cantora apenas publicou um texto sobre a mudança no Instagram com a seguinte mensagem: "me instalei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos noutro canto do mundo junto da família, dos amigos e do mar. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. Obrigado a todos que surfaram tantas ondas comigo lá em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor", iniciou.
"Obrigada a todos que ali me incentivaram, secaram minhas lágrimas, me inspiraram e me fizeram crescer. Obrigada ao meu público espanhol que sempre me cobriu com seu amor e lealdade. Pois só nos vemos mais tarde e, como meu pai tantas vezes dizia: nos vemos nas curvas", concluiu.

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