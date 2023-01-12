Shakira critica Piqué e ironiza supostas traições em nova música; ouça

Shakira lançou sua nova música em parceria com o DJ Bizarrap nesta quinta-feira, 12. Shakira BZRP Music Sessions 53 possui diversas indiretas para seu ex-marido Gerard Piqué.
Na letra da canção, a cantora critica o atleta e ironiza as supostas traições que repercutiram nas redes nos últimos meses. Em diversos termos em espanhol, a artista ainda repete a palavra Piqué.
De acordo com o Page Six, Piqué teria traído Shakira com sua atual namorada, Clara Chia Marti, uma modelo de 23 anos, enquanto a colombiana tem 45 anos. Em um trecho da nova faixa, ela diz:
"Eu valho duas de 22 [anos]/ Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Sou muita areia pro seu caminhãozinho/ por isso está com uma garota igualzinha a você".
Em outro momento, ela entoa: "Entendi que não é culpa minha o fato de estarem te criticando/ Eu só faço música, desculpa ter respingado em você", brinca em trecho em que utiliza a palavra "sal-piqué" em espanhol.