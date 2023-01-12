Dançarino de MC Pipokinha chuta fã no rosto e moça desmaia, veja vídeo

E parece que o "bafulê" foi forte durante um show de Mc Pipokinha, conhecida por seus pancadões proibidos e repletos de insinuações sexuais.
Em vídeo que viralizou na madrugada de quarta-feira (11), vimos um de seus dançarinos, Jonas Kaik, chutando o rosto de uma mulher que subiu ao palco para participar de uma coreografia.
Aparentemente, o rapaz não percebeu o acontecido e continuou dançando, mas a fã desmaiou após a pancada. Veja o vídeo!
Nas imagens, vemos o rapaz - que também faz parte do grupo de dançarinos do "Programa do Silvio Santos" - fazendo coreografias sensuais ao som da música "Bota Tudo".
Ele começa a coreografia dando tapas leves na fã e no final termina com um chute acidental que atinge o rosto da moça. Ela fica desacordada por alguns segundos e, quando acorda, aparenta estar desorientada. Segundo o portal D24am, a fã foi socorrida pelo próprio dançarino e por seguranças de MC Pipokinha.