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SBT nega férias "forçadas" de Dudu Camargo após polêmica com Maísa Silva

Apresentador relacionou fora que levou da atriz com caso de feminicídio e foi criticado nas redes sociais; emissora explicou ausência
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 13:48

Dudu Camargo
Dudu Camargo causou polêmica ao citar Maísa Silva em caso de feminicídio Crédito: Reprodução @duducamargo
O SBT negou, nesta quarta-feira, 11, que "forçou" Dudu Camargo a tirar férias após polêmica com Maísa Silva no Primeiro Impacto. Ele foi alvo de críticas nas redes sociais ao relacionar o fora que recebeu da atriz em 2017 com um caso de feminicídio.
Segundo a assessoria de imprensa da emissora, ele está de férias até o dia 10 de fevereiro. O apresentador do jornal local de Brasília, Felipe Malta, é seu substituto.
A polêmica aconteceu enquanto Camargo relatava que um homem teria matado uma mulher por sentir um amor não correspondido. Ele lembrou de quando Maísa o dispensou no Jogo das 3 Pistas, de Silvio Santos.
"Ele disse que estava apaixonado por Itamara e que não era correspondido. Isso teria motivado o crime (...) Imagina se eu tivesse matado a Maísa, não matei a Maísa. A pessoa não é correspondida, ok! Não precisa matar", comentou ele sobre o feminicídio.
Muitos usuários da web criticaram a fala do apresentador. "Até hoje não acredito que esse menino ainda está na televisão", escreveu o jornalista Paulo Sergio. "Inacreditável", disse outra pessoa.

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