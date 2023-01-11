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Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker, recebe alta

Bebê estava internada desde que nasceu, no dia 27 de dezembro; de lá para cá, ela passou por três cirurgias
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2023 às 10:22

Aurora, filha de Pedro Scooby e Cíntia Dicker, recebe alta de hospital duas semanas após nascimento
Aurora, filha de Pedro Scooby e Cíntia Dicker, recebe alta de hospital duas semanas após nascimento Crédito: Instagram/@pedroscooby
Pedro Scooby e Cintia Dicker publicaram nesta terça-feira, 10, no Instagram uma foto de Aurora, filha recém nascida do casal, que estava internada. Na legenda, eles informaram que a bebê recebeu alta e que havia deixado o hospital. Ela estava internada desde o dia 27 de dezembro e, de lá para cá, passou por três procedimentos cirúrgicos.
O motivo da permanência da bebê no hospital não foi divulgado. Na publicação, Scooby e Cintia agradeceram à equipe médica, aos amigos e aos familiares. "Chegou o grande dia! Nossa princesa guerreira Aurora está em casa!", escreveram. "[Agradecemos por] todas as orações e boas energias enviadas nesse momento por todos, que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente".
Nesta segunda-feira, 9, o casal já havia comunicado que a menina mostrava sinais de recuperação. "Aurora está melhorando a cada dia", disse Scooby, que já esperava a liberação da filha. A modelo Cintia Dicker tinha comentado a melhora no quadro clínico da bebê: "Está linda, está 'plena'".

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