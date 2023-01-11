Luciana Gimenez revela que quebrou a perna em quatro partes: "Muita dor"

Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava Crédito: Mathilde Missioneiro (F)/Folhapress

Luciana Gimenez sofreu um acidente enquanto esquiava no último sábado, 7, em Aspen, nos Estados Unidos. Após a assessoria emitir uma nota para tranquilizar os fãs, a apresentadora, que ainda está no hospital, apareceu em seu perfil do Instagram e contou que quebrou a perna em quatro lugares, mostrando ela toda enfaixada sobre a maca.

Ela agradeceu pelo carinho e disse que ainda não sabe como será o processo de recuperação. Ela estava de férias com os filhos Lucas Jagger e Lorenzo Fragali, e acabou se acidentando ao esquiar em alta velocidade numa pista íngreme.

"Estou aparecendo aqui pra dizer pra vocês que, como vocês sabem, eu me machuquei bastante. E estou aqui agradecendo todo mundo que mandou mensagem. Desculpa ter sumido tanto tempo, mas é que eu estava com muita dor. Eu estava muito medicada, não estava com condições de falar", afirmou Luciana.