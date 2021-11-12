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Sertanejo Thiago Costa sofre acidente aquático e passa por cirurgia

Estado de saúde do cantor é estável, segundo assessoria
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 18:49

O sertanejo Thiago Costa passou por uma cirurgia nesta sexta (12) após um acidente
O sertanejo Thiago Costa passou por uma cirurgia nesta sexta (12) após um acidente Crédito: Reprodução/ Instagram @thiagocostaoficial
O cantor sertanejo Thiago Costa sofreu um acidente aquático em Belém/PA, no fim da tarde desta quinta (11). Segundo comunicado da assessoria do artista, o estado de saúde dele é estável.
Costa passou por uma cirurgia na perna na madrugada desta sexta (12). Ele também teve uma fratura no braço e segue internado. "Os shows desse mês estão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos, pedimos orações pela recuperação do nosso Thiago Costa", diz a assessoria.
Segundo o G1, o sertanejo estava em uma moto aquática que foi atingida por uma lancha no furo do rio Maguari. Uma outra pessoa, que não teve o nome divulgado, também foi socorrida pelos bombeiros no acidente.

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