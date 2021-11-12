Sertanejo Thiago Costa sofre acidente aquático e passa por cirurgia

O sertanejo Thiago Costa passou por uma cirurgia nesta sexta (12) após um acidente Crédito: Reprodução/ Instagram @thiagocostaoficial

O cantor sertanejo Thiago Costa sofreu um acidente aquático em Belém/PA, no fim da tarde desta quinta (11). Segundo comunicado da assessoria do artista, o estado de saúde dele é estável.

Costa passou por uma cirurgia na perna na madrugada desta sexta (12). Ele também teve uma fratura no braço e segue internado. "Os shows desse mês estão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos, pedimos orações pela recuperação do nosso Thiago Costa", diz a assessoria.