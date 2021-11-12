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Branco Mello, dos Titãs, fará cirurgia para retirada de tumor

Músico ficará afastado dos palcos até a completa recuperação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Novembro de 2021 às 18:42

O cantor e baixista Branco Mello, do Titãs, ficará afastado dos shows para a retirada de um tumor na hipofaringe - a entrada para o esôfago, segundo a assessoria da banda. O tumor é reincidente de um anterior, tratado em 2018.
Em nota, os Titãs informaram que o tumor de Branco Mello foi detectado durante um exame de rotina. Ele ficará afastado de suas atividades até a completa recuperação da cirurgia. "Queridos amigos, logo estarei de volta!", escreveu Branco Mello nas redes sociais.
A banda segue com a agenda de shows com a participação do baixista Caio Góes Neves como convidado especial até a volta de Mello aos palcos.
Em 1998, o músico passou uma cirurgia para corrigir um aneurisma de aorta (dilatação da principal artéria do coração). Na época, Branco Mello falou que foi um susto, mas foi bom o problema ter sido diagnosticado a tempo.
Branco Mello, integrante da banda Titãs
Branco Mello, integrante da banda Titãs Crédito: Reprodução/ Instagram @brancomello
Foi colocada em Mello uma prótese de plástico especial para substituir os 5 cm da artéria dilatada e uma prótese metálica no lugar da válvula aórtica (espécie de porta que regula o fluxo de saída de sangue do coração para a aorta).
Na ativa desde os anos 1980, a banda passou por diversas formações. Atualmente, fazem parte dos Titãs os integrantes Tony Bellotto, Branco Mello e Sérgio Britto, que tocam acompanhados pelos músicos Mario Fabre (bateria) e Beto Lee (guitarra).

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