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Sertanejo Eduardo Costa é condenado a pagar R$ 70 mil a Fernanda Lima por danos morais

Cantor chamou a apresentadora de ‘Amor e Sexo’ de ‘imbecil’ e convocou brasileiros a ‘sabotarem’ o programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Outubro de 2023 às 15:17

O cantor Eduardo Costa
O cantor Eduardo Costa Crédito: Reprodução/Instagram @azulinhaoficial
Cinco anos após Eduardo Costa ofender Fernanda Lima e o programa dela Amor e Sexo, o sertanejo foi condenado a pagar uma indenização de R$ 70 mil por danos morais à apresentadora. A informação foi confirmada pela 24ª Vara Cível da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro na noite desta terça-feira, 17.
Em 2018, o cantor assistiu um episódio da atração comandada por Fernanda que, na época, abordou a luta das mulheres contra o machismo, racismo e homofobia. Nas redes sociais, ele chamou a artista de "imbecil".
O músico disse ainda que ela só fazia programa para "maconheiro, bandido, esquerdista derrotado, e para projetos de artista como ela". A mensagem convocava ainda os brasileiros a "sabotarem o programa".
O juiz Eric Scapim Cunha Brandão concluiu que as ofensas potencializam a possibilidade de incitação do discurso da violência contra a apresentadora. Na sentença, ele determinou: "trata-se de ação na qual pretende a autora ser indenizada por danos morais em razão das imputações apontadas como injuriosas, difamatórias e raivosas que teriam sido feitas pelo réu em postagem no Instagram. Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos da autora para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 70 mil, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (comentário na rede social) ".
Eduardo também terá que arcar com custos e honorários do processo que foram arbitrados em 20% do valor da condenação, ou seja, mais R$ 14 mil. O músico ainda pode entrar com recurso por ser uma ação cível em primeira instância.
A reportagem entrou em contato com Fernanda e Eduardo para um pronunciamento, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

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