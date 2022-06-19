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Serginho Groisman testa positivo para Covid-19: 'Estou bem, com sintomas leves'

Nas redes sociais, apresentador disse que pegou o vírus pela primeira vez e aproveitou para tranquilizar seguidores
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 14:41

Serginho Groisman testa positivo para Covid-19
Serginho Groisman testa positivo para Covid-19 Crédito: Reprodução/Globo
No último sábado, 18, Serginho Groisman testou positivo para Covid-19 e usou seu perfil no Twitter para dar a notícia. Em um único tuíte, o apresentador do Altas Horas garantiu que está com sintomas leves da doença.
"Oi, minha gente! Hoje testei positivo para a covid pela primeira vez. Estou bem, com sintomas leves. Saúde para todos", escreveu o jornalista.
Nos comentários do tuíte, artistas e fãs de Serginho Groisman desejaram uma boa recuperação a ele. "Saúde e boa recuperação, Serginho", escreveu Marcos Veras.
"Que bom que está só com sintomas leves, graças à vacina. Boa recuperação e muita saúde", comentou um internauta. "Uma recuperação bem rápida pra você, querido", desejou outra seguidora do jornalista.
Alguns internautas aproveitaram os comentários do tuíte para pedir que a plateia e convidados do Altas Horas voltassem a usar máscara na gravação do programa: "Boa recuperação. Sugestão: faça com que a plateia e convidados do seu programa, voltem a utilizar máscaras. Questão propícia para o momento".

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