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Morre, aos 18 anos, o ator Tyler Sanders

Jovem chegou a ser indicado ao Daytime Emmy no ano passado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 19 de Junho de 2022 às 14:30

Morre, aos 18 anos, o ator Tyler Sanders
Morre, aos 18 anos, o ator Tyler Sanders Crédito: Reprodução/Instagram/@tylermsanders
O ator norte-americano Tyler Sanders, de 18 anos, morreu na última quinta-feira, 16. Ele era conhecido principalmente por seu trabalho como Leo, na série Just Add Magic: Mystery City, para o qual foi indicado a um Daytime Emmy [seção da premiação da TV norte-americana voltada à programação diurna] 2021 na categoria de melhor performance como protagonista em um programa infantil. Também fez aparições em Fear The Walking Dead e 9-1-1: Lone Star.
Segundo informações do site TMZ, as autoridades teriam recebido um pedido de socorro de um rapaz que não conseguia respirar na quinta, e ao chegarem ao local, encontraram Tyler já sem vida em sua casa, onde estava sozinho.
Não havia sinal de circunstâncias suspeitas, mas um representante do ator informou ao site que a morte de Tyler Sanders está sendo investigada e que o jovem será lembrado como "um bom garoto que veio de uma boa família". O resultado de uma autopsia deve surgir nos próximos dias.

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