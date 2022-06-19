Morre, aos 18 anos, o ator Tyler Sanders Crédito: Reprodução/Instagram/@tylermsanders

O ator norte-americano Tyler Sanders, de 18 anos, morreu na última quinta-feira, 16. Ele era conhecido principalmente por seu trabalho como Leo, na série Just Add Magic: Mystery City, para o qual foi indicado a um Daytime Emmy [seção da premiação da TV norte-americana voltada à programação diurna] 2021 na categoria de melhor performance como protagonista em um programa infantil. Também fez aparições em Fear The Walking Dead e 9-1-1: Lone Star.

Segundo informações do site TMZ, as autoridades teriam recebido um pedido de socorro de um rapaz que não conseguia respirar na quinta, e ao chegarem ao local, encontraram Tyler já sem vida em sua casa, onde estava sozinho.