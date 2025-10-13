Em família

Ser só seu pai já seria suficiente, diz Jonas Bloch sobre filha Debora Bloch

Veterano ator, de 86 anos, fez uma homenagem à intérprete de Odete Roitman de Vale Tudo

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:26

Jonas Bloch e a filha Debora Bloch Crédito: Reprodução/TV Globo

Pai de Debora Bloch, 62, o veterano ator Jonas Bloch, 86, entrou de surpresa no palco do Domingão com Huck, no último domingo (12), e fez uma homenagem à intérprete de Odete Roitman de "Vale Tudo" (Globo).

Momentos antes, apareceu no telão e falou sobre a felicidade em ser pai da artista. "Mesmo que eu não tivesse tido a alegria da carreira que tive, que eu fosse só o seu pai e da sua irmã, já seria o suficiente para minha vida valer a pena", disse, emocionado. Então, ele chegou ao palco para dar um abraço nela.

Feliz com o relato, Debora retribuiu a gentileza e falou sobre a importância do Jonas em sua vida. "Meu pai é tudo. Meu pai é meu exemplo. Ele que me influenciou completamente a ser atriz. É meu amor", respondeu.

Jonas é pai de Debora com Rebeca, que não é conhecida e também não mandou depoimento. "Faltou minha mãe", disse a atriz.

Além de ator, ele é sobrinho-neto de Adolpho Bloch, fundador da extinta Rede Manchete. Atualmente, pode ser visto na pele de Ismael na reprise da novela de 1994 "A Viagem".

Durante o programa, Debora ainda recebeu depoimentos dos filhos, Julia e Hugo Anquier, frutos do relacionamento com o chef Olivier Anquier.

