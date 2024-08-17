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Televisão

SBT não informa causa de morte de Silvio Santos; leia nota da emissora

Hospital Albert Einstein informou, em boletim médico enviado à imprensa, que o apresentador morreu de broncopneumonia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 11:53

Ao publicar uma nota sobre a morte de Silvio Santos às 10h04 deste sábado (17) nas redes sociais, o SBT não informou a causa da morte do apresentador, que tinha 93 anos e estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Uma hora depois, o hospital informou, em boletim médico enviado à imprensa, que o apresentador morreu de broncopneumonia, uma doença inflamatória que afeta os brônquios e os alvéolos do pulmão.
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP, BRASIL, 18.06.2013: O apresentador e empresÃ¡rio Silvio Santos, durante entrevista, no salã£o de cabelereiro Jassa, em São Paulo (SP). (Foto: Moacyr Lopes Junior/Folhapress)
Silvio Santos, durante entrevista, no salão de cabelereiro Jassa, em São Paulo  Crédito: Moacyr Lopes Junior/Folhapress
A emissora também não informou a data e o local do velório e do sepultamento do apresentador, que foi internado com H1N1 em 16 de julho, teve alta no dia 20, mas voltou ao hospital em 1º de agosto.
Na ocasião, a assessoria de imprensa do SBT afirmou que a internação não causava preocupações, porque o apresentador faria apenas exames de imagens.

O adeus a Silvio Santos, ícone da TV brasileira

NOTA DO SBT NA ÍNTEGRA

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros.
A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos.
Aquele sorriso largo e voz tão familiar serão para sempre lembrados com muita gratidão. Descansa em paz, que você sempre será eterno em nossos corações."

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