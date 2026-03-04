BBB 26

Samira e Ana Paula acertam teoria de que paredão é falso e Breno chamou Juliano

Brothers suspeitam de que a eliminação foi falsa

Publicado em 4 de março de 2026 às 15:47

Breno afirma que Ana Paula e Babu são 'campo minado' Crédito: Reprodução Globo

Experiente em Big Brother, Ana Paula Renault, que participou do BBB 16, já sacou que a atual edição passa por um paredão falso. Mais do que isso: que Breno Corã está num quarto secreto e chamou Juliano Floss para ficar com ele.

O papo foi feito com Samira Sagr e Milena Moreira num dos quartos. Samira, posteriormente, também abriu para outros colegas, como Babu Santana, Jonas Sulzbach e Solange Couto, exatamente o que pensa.

"Criar a esperança que tínhamos de ser um paredão falso e Breno iria chamar quem? Ele é mais próximo do Juliano", disse.

Por volta das 11h30 desta quarta-feira (4), Juliano foi chamado para entrar no quarto secreto, a convite de Breno.

Para não despertar suspeitas dos outros participantes da casa, a produção chamou o dançarino na despensa e disse que ele havia sido "selecionado para um desafio".

Ao encontrar o amigo, Juliano deu um grito, chorou e depois começou a assistir aos momentos ao vivo da casa. E também a tramar os próximos passos no game.

Este vídeo pode te interessar