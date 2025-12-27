Editorias do Site
Salvador gasta R$ 13 milhões em shows de fim de ano: veja lista dos cachês

Ivete Sangalo e a dupla Jorge e Mateus lideram o ranking: eles receberão R$ 1 milhão cada. As informações foram consultadas no Diário Oficial do Município.

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:10

A dupla Jorge e Mateus
A dupla Jorge e Mateus é uma das atrações da festa Crédito: Reprodução/Instagram/@jorgeemateus/@cadu_fernandes

A Prefeitura de Salvador gastou R$ 13,09 milhões em cachês para o Festival Virada Salvador 2026.

Ivete Sangalo e a dupla Jorge e Mateus lideram o ranking: eles receberão R$ 1 milhão cada. As informações foram consultadas pelo UOL no Diário Oficial do Município.

Alok aparece logo na sequência, com R$ 850 mil. Simone Mendes, Nattan e Mari Fernandes receberão R$ 800 mil cada. O cachê de Claudia Leitte será de R$ 350 mil.

Olodum e Edson Gomes foram contratados com os menores cachês. O grupo receberá R$ 160 mil, enquanto o cantor receberá R$ 180 mil.

Procurada pela  reportagem, a Prefeitura de Salvador não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

A festa ocorre entre 27 e 31 de dezembro. O evento será na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS CACHÊS:

  • Ivete Sangalo: R$ 1 milhão

  • Jorge e Mateus: R$ 1 milhão

  • DJ Alok: R$ 850 mil

  • Simone Mendes: R$ 800 mil

  • Nattan: R$ 800 mil

  • Mari Fernandez: R$ 800 mil

  • Pablo: R$ 750 mil

  • Bell Marques: R$ 750 mil

  • Matheus e Kauan: R$ 750 mil

  • Natanzinho Lima: R$ 750 mil

  • Belo: R$ 700 mil

  • Léo Santana: R$ 600 mil

  • Xanddy Harmonia: R$ 450 mil

  • Timbalada: R$ 450 mil

  • Felipe Amorim: R$ 400 mil

  • Leo Foguete: R$ 400 mil

  • Durval Lelys: R$ 350 mil

  • Claudia Leitte: R$ 350 mil

  • Psirico: R$ 300 mil

  • Tony Salles: R$ 300 mil

  • Banda Parangolé: R$ 250 mil

  • Edson Gomes: R$ 180 mil

  • Banda Olodum: R$ 160 mil

