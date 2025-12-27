Festa

Salvador gasta R$ 13 milhões em shows de fim de ano: veja lista dos cachês

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 13:10

A dupla Jorge e Mateus é uma das atrações da festa Crédito: Reprodução/Instagram/@jorgeemateus/@cadu_fernandes

A Prefeitura de Salvador gastou R$ 13,09 milhões em cachês para o Festival Virada Salvador 2026.

Ivete Sangalo e a dupla Jorge e Mateus lideram o ranking: eles receberão R$ 1 milhão cada. As informações foram consultadas pelo UOL no Diário Oficial do Município.

Alok aparece logo na sequência, com R$ 850 mil. Simone Mendes, Nattan e Mari Fernandes receberão R$ 800 mil cada. O cachê de Claudia Leitte será de R$ 350 mil.

Olodum e Edson Gomes foram contratados com os menores cachês. O grupo receberá R$ 160 mil, enquanto o cantor receberá R$ 180 mil.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Salvador não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

A festa ocorre entre 27 e 31 de dezembro. O evento será na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.

VEJA A LISTA COMPLETA DOS CACHÊS:

Ivete Sangalo: R$ 1 milhão





Jorge e Mateus: R$ 1 milhão





DJ Alok: R$ 850 mil





Simone Mendes: R$ 800 mil





Nattan: R$ 800 mil





Mari Fernandez: R$ 800 mil





Pablo: R$ 750 mil





Bell Marques: R$ 750 mil





Matheus e Kauan: R$ 750 mil





Natanzinho Lima: R$ 750 mil





Belo: R$ 700 mil





Léo Santana: R$ 600 mil





Xanddy Harmonia: R$ 450 mil





Timbalada: R$ 450 mil





Felipe Amorim: R$ 400 mil





Leo Foguete: R$ 400 mil





Durval Lelys: R$ 350 mil





Claudia Leitte: R$ 350 mil





Psirico: R$ 300 mil





Tony Salles: R$ 300 mil





Banda Parangolé: R$ 250 mil





Edson Gomes: R$ 180 mil





Banda Olodum: R$ 160 mil



