Salvador gasta R$ 13 milhões em shows de fim de ano: veja lista dos cachês

27 de dezembro de 2025
A Prefeitura de Salvador gastou R$ 13,09 milhões em cachês para o Festival Virada Salvador 2026.
Ivete Sangalo e a dupla Jorge e Mateus lideram o ranking: eles receberão R$ 1 milhão cada. As informações foram consultadas pelo UOL no Diário Oficial do Município.
Alok aparece logo na sequência, com R$ 850 mil. Simone Mendes, Nattan e Mari Fernandes receberão R$ 800 mil cada. O cachê de Claudia Leitte será de R$ 350 mil.
Olodum e Edson Gomes foram contratados com os menores cachês. O grupo receberá R$ 160 mil, enquanto o cantor receberá R$ 180 mil.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Salvador não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.
A festa ocorre entre 27 e 31 de dezembro. O evento será na Arena O Canto da Cidade, na orla da Boca do Rio.
