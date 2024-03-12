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Cinema

Saiba quanto ganhou diretor de 'Oppenheimer', grande vencedor do Oscar 2024

Pelo filme, o diretor levou para casa as estatuetas de Melhor Produção e Melhor Direção. "Oppenheimer" ainda venceu mais cinco categorias
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Março de 2024 às 16:11

Christopher Nolan, diretor de
Christopher Nolan, diretor de "Oppenheimer" Crédito: Reuters/Folhapress
Christopher Nolan, de 53 anos, recebeu um valor milionário por "Oppenheimer" no qual foi diretor e produtor. A combinação de salário, remuneração final e faturamento de bilheteria, lhe renderam um valor de cerca de US$ 100 milhões, por volta de R$ 499 milhões. As informações foram divulgadas pela revista Variety.
Pelo filme, o diretor levou para casa as estatuetas de "Melhor produção" e "Melhor direção". "Oppenheimer" ainda venceu mais cinco categorias, entre elas a de "Melhor filme".
O longa teve um orçamento de U$ 100 milhões, com um lucro de bilheteria mundial de U$958 milhões, o que é surpreendente para um filme de três hora de duração. Ele será relançado nos cinemas americanos neste final de semana, após se tornar o grande vencedor do Oscar, o que deve leva-lo à bilheteria final de U$ 1 bilhão, o que dará um bônus ainda maior para Nolan.

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